Saiba qual modelo de óculos é indicado para cada formato de rostoDivulgação

Publicado 20/07/2021 10:00

Usar óculos deixou de ser algo feio e temido por muitas mulheres. As armações modernas, bonitas, coloridas e o empoderamento feminino, tornaram o uso do acessório uma opção para muitas mulheres. Não só para corrigir a visão ou como proteção contra o sol, usar óculos pode ser beleza, conforto, moda ou simplesmente um estilo próprio. A liberdade de escolha é uma conquista!

E qual modelo de óculos é indicado para cada formato de rosto? Para ajudar nessa resposta, conversamos com a Vanusa Oliveira, da rede QualiÓtica, que ajudou a tirar dúvidas sobre o assunto.



- O formato de rosto não define o óculos que você vai usar. O que define o que você vai usar é a imagem que você quer comunicar. Você tem que se sentir bem. Cada óculos passa uma imagem. Esta imagem pode ser o que você já é ou aquilo que você gostaria de projetar na sua vida pessoal ou profissional. Cada um de nós sabemos onde é a nossa zona de conforto no rosto. Temos traços que predominam, alguns você ama, outros você não gosta. Vamos exaltar o que você ama, utilizando o formato do óculos – explica Vanusa.

Ela explica que para escolher é preciso entender que o rosto é dividido em 3 terços. O terço superior contém a testa e os supercílios (com as sobrancelhas). O terço médio tem os olhos, pálpebras, nariz e maçãs do rosto. E o terço inferior, a boca, o queixo as bochechas e a mandíbula. Conhecendo essas áreas fica mais fácil entender qual armação fica melhor para o seu rosto. Confira as dicas:

- Queixo longo - Evite usar óculos aviadores, eles jogam a atenção para baixo, seu queixo ficará mais longo. Ideal você dar foco ao terço médio (os olhos), as armações de linhas retas são as mais indicadas.

- Testa - Se você não gosta da sua testa e acha ela grande evite as armações gatinho, elas vão evidenciar o tamanho da sua testa, pois jogam a atenção para cima. O ideal é dar foco ao terço médio (os olhos), usando as armações de linhas retas ou foco para a sua boca (terço inferior), usando armações aviadores ou armações onde o acetato inferior seja mais pesado ou que o tom debaixo seja mais escuro.

- Mandíbulas mais acentuadas - Podemos focar nos olhos (terço médio), usando armações arredondadas. Com este formato de óculos, daremos menos foco nas mandíbulas e seu rosto terá mais leveza.

- Sobrancelhas - O ideal é que elas não fiquem dentro do óculos e sim um pouco abaixo ou contornando-as. Não são suas sobrancelhas que devem chamar atenção. Para os óculos de sol as sobrancelhas podem ficar dentro, mas cuidado com as lentes muito claras, elas ficarão muito visíveis.

- Maçãs do rosto - Vamos fazer o teste do sorriso? Se os óculos subirem enquanto você fala ou sorri, além de não ser bonito, alteramos as medidas que fizemos para você ter uma melhor visão e adaptação. Para os óculos de sol, o teste do sorriso também deve ser feito.

- Nariz - O encaixe do nasal deve ser perfeito. Sabe aquele espaço que fica no seu nasal e seu óculos fica escorregando? Eles atrapalharão o resultado final. Escolha armações com encaixe perfeito, aquela área central que conecta as duas lentes e fica apoiada no nariz tem um desenho que lembra o buraco de uma fechadura. É uma boa opção de armação. Para os óculos de sol, também deve ter um encaixe perfeito.

- Lateral do óculos - Precisa sobrar um espaço de um dedo entre a haste e a têmpora, assim ele ficará confortável no seu rosto e ideal para o resultado.

A empresária destaca que é importante escolher óculos que expressam o que você quer comunicar ou o que você quer mudar. Confira as dicas de armações:

- Óculos arredondados têm um poder incrível de comunicar suavidade, acessibilidade, elegância e intelectualidade. Os românticos amam óculos redondos. Os jovens recém formados também. Mas lembre-se, quando em excesso comunica um visual inofensivo.

- Óculos com linhas retas mais grossas comunicam força, poder, credibilidade e firmeza. Provoca atitude.

- Óculos com linhas retas finas comunicam mais precisão, organização e delicadeza.

- Quando escolhemos as armações com linhas inclinadas ou geométricas, elas têm o poder de comunicar jovialidade, ousadia, sensualidade e muita informalidade.

- Óculos Cat Eye são tudo que uma mulher precisa, muita jovialidade. Ele levanta seu olhar, dá um up no visual. Você tem os cat eyes de linhas retas, jovem empoderada e os cat eyes de linhas curvilíneas, jovem mais romântica sedutora.