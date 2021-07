Instituto promove campanha de doação de agasalhos - Divulgação

Instituto promove campanha de doação de agasalhos Divulgação

Publicado 19/07/2021 22:32 | Atualizado 19/07/2021 22:39

Que tal passar adiante aquela peça de roupa que você não usa mais? Aquele casaco esquecido lá no fundo do seu armário pode deixar o inverno de alguém mais quentinho. Até o dia 31 de julho, o Instituto Gnosis promove a “Operação Passa Roupa” para arrecadar roupas, agasalhos, cobertores e calçados em bom estado. As peças doadas serão encaminhadas aos projetos sociais ‘ONG Alfa’ e ‘Amai-vos uns aos Outros’, que realizam ações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas em Bonsucesso, na Avenida Londres, 270, e em mais dois endereços na Barra da Tijuca: Edifício Flag’s Center, na Avenida das Américas, 11.889 e no Condomínio Barra Sul, na Av. das Américas, 12.221.

Casal em sintonia: Daniele Hypólito e o coreógrafo Fábio Castro

A influenciadora Taty Guimarães recebeu a ginasta Daniele Hypólito e o coreógrafo Fábio Castro - Divulgação

A influenciadora Taty Guimarães recebeu a ginasta Daniele Hypólito e o coreógrafo Fábio CastroDivulgação

Publicidade

Na última quinta-feira, a influenciadora Taty Guimarães recebeu a ginasta Daniele Hypólito e o coreógrafo Fábio Castro, últimos participantes eliminados do programa “Power Couple” da Record TV, para sua live semanal. Durante o game “Quem sabe mais? Power”, o casal mostrou que estão em perfeita sintonia, acertando tudo um sobre o outro, com muito bom humor e gargalhadas todos se divertiram. Quando questionados sobre quem pede desculpas depois da briga a ginasta afirmou que é ela quem toma a iniciativa de pedir desculpas, que o Fábio é orgulhoso. O casal comentou que tem um sonho de ter a casa deles e uma família linda.

Fundação do Câncer prorroga inscrições do prêmio Marcos Moraes

Publicidade

Pesquisadores, profissionais de saúde, instituições científicas, hospitalares ou do terceiro setor que desenvolvem ações de prevenção do câncer, promoção da saúde ou para a melhoria da experiência do paciente e do cuidado integral em Oncologia poderão inscrever seus projetos no Prêmio Marcos Moraes até dia 29 de agosto. O incentivo de R$ 10 mil será dado ao trabalho classificado em primeiro lugar de cada uma das categorias: Promoção da Saúde e Prevenção do Câncer, Cuidados Paliativos e Iniciativas para o Controle do Câncer. O prêmio homenageia o médico Marcos Fernando de Oliveira Moraes (1936-2020), cirurgião oncológico de renome internacional que criou a Fundação do Câncer e a Política Nacional para Controle do Tabaco, a convite do Ministério da Saúde. Os interessados podem se inscrever pelo site www.premiomarcosmoraes.com.br

Idosos em boas mãos

Publicidade

O lar Bem Estar, gerido pelo Froien Farain, no Rio de Janeiro, lançou a cartilha ‘Como escolher o novo lar?’ para ajudar as famílias que precisam encontrar uma casa geriátrica para seus idosos. O material, todo desenvolvido por especialistas em saúde do idoso, tem uma coletânea de perguntas e respostas que devem ser feitas às instituições na hora de escolher um local para o parente que não pode mais viver sozinho. Para conhecer o conteúdo, que é totalmente gratuito, basta acessar o site pelo link https://info.froienfarain.org.br/cartilha-bem-estar

LEITURINHA

Publicidade

“Cães & humanos”, Lucio Lage Gonçalves, Carlos Rogerio de Andrade Ribeiro (Editora Barra Livros) – A relação entre humanos e os cães tem sido tão marcante quanto crescente, beneficiando milhões de cães no Brasil. A transformação do comportamento humano está em curso conforme procura mostrar esta obra, e os cães tem papel importante neste processo.