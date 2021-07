Dia dos Avós - pandemia, distanciamento e vacinação - Divulgação

Publicado 26/07/2021 17:53

Hoje, 26 de julho, comemoramos o Dia dos Avós. De acordo a tradição católica, a data marca o dia de Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus. No entanto, há diversas outras hipóteses a respeito da celebração. Hoje, os avós possuem um papel importante na vida de qualquer família. Eles constituem uma rede de apoio valiosa, ajudam na educação dos netos e são o ponto forte de muitos lares.

- Poder conviver com avós é um verdadeiro privilégio para as crianças. Elas tendem a se sentir mais amadas e seguras. Também podem conhecer mais sobre as gerações anteriores da família e sobre questões culturais - explica a psicóloga Helena Aguiar, da Perinatal/ Rede D’Or.

Com a pandemia, muitos tiveram que se distanciar dos seus netos, outros precisaram cuidar deles para que seus filhos pudessem trabalhar. As restrições afetaram muito a rotina das famílias que contam com o auxílio desses que são verdadeiros alicerces. No caso dos pais de primeira viagem, a sensação foi mais instável.

- Os pais estavam sentindo muita falta de terem seus próprios pais por perto em um momento tão importante e desafiador, tanto pelos cuidados práticos com o bebê quanto pela questão afetiva - relata Helena.

No ápice da Covid, a criatividade virou peça fundamental para manter essa relação da maneira mais saudável possível. E se a tecnologia favoreceu essa aproximação, a vacina veio para selar esse elo e trazer mais esperança para todos.

- Através do mundo virtual os avós se fizeram presentes nas vidas de seus filhos e netos. O contato está mais próximo para alguns, mas muitos ainda se sentem culpados e com medo de manterem uma proximidade mais estreita. Tudo é muito novo e convoca muitas emoções diferentes e dúvidas – explica a psicóloga.

Nesta data tão valiosa ficou muito claro a relevância que nossos avôs e avós têm em nossas vidas. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas isso vai passar! Que a gente possa tirar algo positivo de tudo isso, que cada um possa descobrir outras formas de se relacionar e que mesmo de longe, a gente possa se fazer presente.