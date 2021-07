Nutricionista lista 6 alimentos que ajudam a combater a celulite - Divulgação

Publicado 28/07/2021 09:00

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a celulite afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade. Não é à toa que existem diversos tratamentos com a promessa de amenizar o aspecto de casca de laranja que aparecem, principalmente, em regiões como coxas, bumbum e braços. E há também uma ajuda simples para combater os "temíveis" furinhos: a introdução de alguns alimentos no cardápio. A nutricionista Juliana Vieira destacou alimentos com propriedades para combater a celulite.

Abacate - É uma excelente fonte de nutrientes anticelulite, como a vitamina B, C e E e glutationa – um conhecido antioxidante.

Abacaxi - É rico em bromelina, uma enzima que age como anti-inflamatório e ajuda a combater as irregularidades da pele.

Alho - Acelera o metabolismo e ajuda a reduzir os depósitos de gordura no corpo.

Chia - Contém ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, melhorando assim o aspecto da celulite.

Chá verde - O chá verde tem ação diurética, por isso ajudam a retenção hídrica.

Frutas ricas em vitamina C, como morango, laranja, acerola e limão - Esse nutriente é um poderoso antioxidante e atua contra os radicais livres, e é responsável pela produção de colágeno , que é essencial para a firmeza da pele.

Por outro lado, há alimentos que contribuem para o aparecimento de celulite. A nutricionista também listou alguns deles.

Carnes vermelhas gordas - Desencadeiam processos inflamatórios na pele e provocam um acúmulo de gordura localizada .

Café e chá mate - Contêm muita cafeína, um componente diurético que leva à desidratação do organismo quando consumido em excesso. Em um corpo desidratado, a circulação sanguínea é prejudicada.

Doces e açúcar branco refinado - O açúcar em excesso não é convertido em energia pelo organismo e fica armazenado na forma de gordura. Essa reserva de gordura tende a ficar acumulada na pele, gerando inflamações que favorecem os furinhos.

Álcool - O consumo de bebida alcoólica em excesso pode prejudicar a circulação sanguínea e causar retenção de líquidos.

Sódio - Sal de cozinha, caldos prontos, molho de soja e produtos processados devem ser controlados no cardápio. Excesso de sódio pode levar à retenção de líquido, fator que influencia a formação de celulite. O ideal é não consumir mais 2g de sódio por dia.

A nutricionista explica que também é necessário beber bastante água durante o dia.

- Aumentar o consumo de água durante o dia também contribui para a diminuição da retenção de líquido, ajudando o organismo a trabalhar melhor. Também recomendo realizar exercícios físicos e estimular a circulação sanguínea - orienta.