O promoter David Santiago e Antônia Fontenelle na edição do Arraiá do Axé em 2018, antes da pandemia.Divulgação

Publicado 02/08/2021 20:08 | Atualizado 02/08/2021 20:19

No próximo dia 11 de agosto, a partir das 20h, o promoter David Santiago realiza mais uma edição do Arraiá do Axé 2021. Esse ano, por causa da pandemia, o evento será transmitido pelo YouTube, mas contará com a presença de várias celebridades, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19. Desde o último domingo (01/08), o promoter arrecada doações de cestas básicas, fraldas e agasalhos que serão que serão entregues para a Associação Brasileira de Ajuda à Criança com Câncer (ABRACC), no dia do evento. Quem quiser participar também pode entregar os donativos na casa de festas O Celeiro, em Vargem Grande.

Projeto visa conscientizar profissionais do setor de beleza sobre a violência doméstica

A atriz e palestrante Kristhel Byancco foi convidada para participar de projeto que visa conscientizar profissionais do setor de beleza sobre a violência domésticaDivulgação

No último dia 29/07 foi assinado o acordo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e a associação Pró-Beleza Brasil, para o fornecimento de informações aos profissionais do setor da beleza, estética e afins, sobre o combate à violência contra mulheres. A categoria alcança cerca de 10 milhões de profissionais e é composta por 75% de mulheres. A atriz e palestrante Kristhel Byancco foi convidada para participar do projeto que envolve a realização de webnários, seminários, cursos on-line, distribuição de folders e apostilas, todos voltados ao debate sobre o que é violência doméstica. “Fiquei feliz em receber o convite para apoiar esta causa tão importante para as mulheres! É gratificante poder contribuir através das minhas palestras motivacionais”, explicou Kristhel.

Observatório de Favelas lança curso para ajudar meninas

Para ajudar meninas, moradoras de favelas e de periferias, a contar suas próprias histórias a partir de suas vivências e de seus locais de origem, o Observatório de Favelas está com inscrições abertas, até o dia 6 de agosto, para um curso gratuito de comunicação crítica. Voltado para jovens entre 14 e 19 anos de todo o Brasil, o programa vai oferecer aulas de estética, design, mídias sociais e de técnicas de projeção em muros. Sob coordenação da área de comunicação da ONG, a iniciativa vai contemplar 15 meninas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do formulário https://bityli.com/malungas

Agosto azul: primeira visita ao urologista pode ser feita ainda na pré-adolescência

Estudo realizado recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostrou que apenas 3,5% dos jovens brasileiros entre 13 e 17 anos procuram um urologista. É um número tão alarmante que a SBU criou a campanha #VemProUro, com foco nos adolescentes. Infelizmente o urologista ainda é visto como o médico que atende o homem mais velho, que cuida dos problemas relacionados à próstata. "Muitas doenças podem surgir na adolescência, como a varicocele, por exemplo. Por isso é importante que os pais levem o garoto ao urologista bem cedo. E que isso se torne um hábito para a vida toda", explica o urologista José Alexandre Araújo.

Teste da orelhinha obrigatório em bebês completa 11 anos

Rápido, indolor e muito necessário. O exame de emissões otoacústicas ou "teste da orelhinha", como é popularmente conhecido, é capaz de detectar problemas de audição em recém-nascidos e proteger nossos bebês. A Lei Federal que torna o exame obrigatório ainda na maternidade foi criada em 2 de agosto de 2010 e hoje completa 11 anos. A otorrinolaringologista Renata Christofe Garrafa, do Hospital Paulista, destaca a importância do exame, “Mesmo crianças sem risco conhecido podem apresentar algum grau de perda de audição. Por isso, o teste da orelhinha deve ser realizado em todos os recém-nascidos ainda no primeiro mês de vida, para, no caso de alguma deficiência, ela seja tratada o mais precocemente possível", explica.

Agosto Dourado: evento gratuito sobre aleitamento materno

O Instituto de Conhecimento, Ensino e Pesquisa (ICEP) da Rede Americas em parceria com a SOE Materno-Infantil, promove amanhã, dia 3 de agosto, o evento “Aleitamento Materno 2021: Proteja a Amamentação”, totalmente online e gratuito. A iniciativa faz parte do agosto Dourado, movimento da Semana Mundial do Aleitamento Materno utilizado como alerta à população e um reforço aos profissionais da saúde sobre sua importância para o desenvolvimento sadio dos bebês, celebrado anualmente por especialistas de todo o mundo. “Proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos nós enquanto sociedade e comunidade médica. É necessário estimular ações vindas das iniciativas públicas e privadas que incentivem o aleitamento materno e informar a respeito das descobertas bifuncionais do leite para o crescimento das crianças”, ressalta a coordenadora do evento, Teresa Uras.

LEITURINHA

“Um Coreano em Minha Vida”, Katherine Laura Leighton (Editora Arcádia) - O livro conta a história do coreano Park Jae Young e da Elleanor, um casal que se conheceu se ainda na infância e tornaram-se melhores amigos, mas um fato obrigou Jae Young a voltar para a Coreia. Vinte e três anos depois, ele retorna ao Brasil para ajudar seu irmão mais novo. E o reencontro entre ele e Elleanor abre a velha ferida. Esse é um drama sobre perdas, encontros e desencontros. Será que o verdadeiro amor vai além das fronteiras da morte?