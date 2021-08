Covid-19 - o que saber sobre vacinação em crianças - Divulgação

Covid-19 - o que saber sobre vacinação em criançasDivulgação

Publicado 01/08/2021 00:00 | Atualizado 01/08/2021 11:47

Muitos pais e mães querem saber quando os filhos vão receber a vacina contra o coronavírus. Está chegando a hora de crianças e adolescentes serem imunizados contra a doença. A expectativa é que no Rio a vacinação de meninos e meninas entre 12 e 17 anos comece entre agosto e setembro, dependendo da quantidade de doses enviadas à cidade. Outros estados também já anunciaram a vacinação nos pequenos.

Para os pais que têm dúvidas sobre levar ou não os filhos aos postos, o infectologista pediátrico André Ricardo Araújo da Silva, do Grupo Prontobaby, esclarece todas as dúvidas sobre essa etapa.

Publicidade

"Embora as crianças não sejam o grupo mais afetado pela doença, é importante que elas também sejam protegidas durante a pandemia. Elas podem ficar doentes e também podem transmitir o coronavírus. A aplicação da vacina reduz as chances de quadros graves da doença, minimizando os casos de hospitalização e morte. Mas não é um passaporte para a volta ao normal. Os cuidados são necessários mesmo após a vacina", explica André.

Veja as informações do especialista sobre a imunização de crianças:

Publicidade

1 - Mesmo após a vacina, o uso de máscaras deve continuar fazendo parte do dia a dia, mas nem para todas as faixas etárias. Menores de 2 anos não devem usar o acessório, por conta do risco de sufocação;

2 - Cuidado em relação ao fabricante da vacina. Embora muitos adultos tenham sido criticados por "escolher a vacina", na hora de proteger os jovens esse cuidado é necessário. A única vacina aprovada e liberada para maiores de 12 anos é a vacina da Pfizer/BionTech.

Publicidade

3 - Outras vacinas estão em testes, mas a Organização Mundial da Saúde só liberou a vacinação desta faixa etária apenas com a vacina da Pfizer. Os imunizantes da Jansen e AstraZeneca ainda não têm recomendação para uso em jovens entre 12 e 17 anos;

4 - Os possíveis efeitos colaterais são os mesmos que podem ocorrer em adultos: dor e inchaço no local de injeção, fadiga, arrepios, febre, dor de cabeça e diarreia;

Publicidade

5 - Sobre a vacinação em menores de 12 anos, ainda será preciso esperar. A verdade é que existem poucos estudos com vacinas na faixa etária pediátrica e a disponibilização para as crianças pode demorar um pouco, por conta do rigor da aprovação dos órgãos de vigilância;

6 - Atenção às fake news sobre vacina. Não é verdade que uma vacina seja melhor que a outra, que elas produzem alterações no código genético das pessoas e que quem teve covid não precisa tomar vacina.

Publicidade





Shots imunizantes

Publicidade

A nutricionista Nathali Loyola ensina 4 shots rápidos e práticos para fortalecer a imunidade do nosso corpo e ajudar na proteção contra gripes, resfriados e outras doenças. Os shots podem ser tomados em qualquer hora do dia. A dica é escolher um horário em que você consiga manter uma rotina. Os shots que contém alimentos fontes de vitamina C devem ser consumidos logo após o preparo, pois o ácido ascórbico é inativado pela luz e pelo oxigênio. Confira:

Shot 1 - 1 limão espremido, 1 colher de chá rasa de cominho, 1 colher de chá de cúrcuma e 1 colher de chá de coentro.

Publicidade

Shot 2 - 10 gotas de própolis, 1 colher de chá de gengibre, 1 colher de chá de cúrcuma, suco de 1 limão espremido.

Shot 3 - 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 50 ml de água morna, 1/2 colher de chá de gengibre.

Publicidade

Shot 4 - 1 laranja espremida, 1/2 colher de chá de gengibre e 1 colher de chá de mel.

Publicidade

BELEZA DA ALMA

"Quando você deseja o bem, o bem te deseja também"