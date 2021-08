Samara Felippo - Reprodução Internet

Rio - Os cuidados com a beleza mudaram durante a pandemia. Já que os salões ficaram fechados por um bom tempo, muitas mulheres passaram a pintar os cabelos em casa. Por outro lado, algumas decidiram aderir aos cabelos brancos sem olhar para trás! Famosas como Preta Gil, Fafá de Belém, Astrid Fontenelle, Renata Vasconcellos e Gloria Pires também assumiram os fios brancos. Mas existe outra visão para esta atitude, assumir que a idade chegou. A verdade é que aderir aos grisalhos é um ato libertador!

"Eu quero parecer meus 57, do jeito que eu quiser, sem ter medo de ser comparada ou pior, trocada por duas de vinte, como se dizia antigamente. Para as mulheres, além da temática do envelhecimento como algo que a sociedade não recebe bem, existe a carga de machismo", explica a psicóloga Maria Rafart, que assumiu os fios brancos há três anos.

Você já ouviu falar nos produtos antiaging? Eles são fórmulas que retardam o envelhecimento, movimentam bilhões e são resultado desta visão - a impossibilidade de envelhecer. Agora, a sociedade começa a buscar o oposto.. Envelhecer passa a não ser mais um tabu.

"Minha luta é para que as mulheres que me seguem em redes sociais se inspirem e possam também ser livres. A minha transição de tintas para o grisalho foi pública, pois eu posto um vídeo de psicologia por dia. Isto carregou alguns haters em minhas redes sociais. Homens e mulheres já me disseram para pintar os cabelos, que estava horrorosa. Eu não quero parecer jovem. Eu quero parecer quem eu sou. Uma mulher madura, que vive a sua vida", explica a psicóloga.

Antes o cabelo grisalho era considerado sinal de desleixo e associado à vergonha de envelhecer. Mas esse processo está sendo ressignificado e visto com bons olhos. Afinal, é inevitável a ação do tempo. Assim, se resolver assumir os fios brancos, aproveite ao máximo o novo visual!





Como cuidar

A tricologista Viviane Coutinho dá dicas para exibir cabelos brancos, bonitos e saudáveis. "Esse cabelo costuma ser associado à idade, pois geralmente nasce entre os 35 e 45 anos. Mas existem outros fatores que estimulam seu surgimento, como genética, estresse, má alimentação, alterações hormonais, além de algumas doenças. Portanto, é possível que esses fios apareçam até mesmo aos 20 anos, de forma bem precoce", aponta a especialista. Ela lista algumas dicas para ajudar nesse processo. Confira:

1 - Não arranque os fios brancos: parece tentador, pois a sensação é de que você estará escondendo os fios grisalhos ao arrancá-los, mas essa não é a solução. Os fios grisalhos vão continuar nascendo porque o folículo piloso que produz o cabelo ainda está no couro cabeludo. Em casos extremos, o ato de arrancar os fios de cabelo pode resultar em cabelos mais quebradiços. É possível levar a uma inflamação da raiz do cabelo.

2 - Tenha paciência para assumir os brancos: é preciso esperar que os fios cresçam por completo. A dica é apostar em um corte curto que você goste. Isso ajuda a evitar o incômodo do contraste na cor e textura entre a raiz e as pontas. Outra alternativa é visitar o seu cabeleireiro para ir ajustando o tom dos fios aos poucos, até que os cabelos grisalhos se tornem maioria em sua cabeça. Mas cuidado! Descolorir tudo de uma vez pode enfraquecer os cabelos.

3 - Invista em produtos específicos: os fios grisalhos são naturalmente mais secos, grossos e frágeis. Por isso, merecem um cronograma capilar bem pensado, repleto de hidratação e nutrição. Produtos ricos em manteiga de karité, pantenol e aloe vera valem a pena, como óleos e leave-ins. Ainda há a possibilidade dos fios ficarem amarelados devido a um processo natural de oxidação e da maior produção de queratina. O segredo é apostar em matizadores.

4 - Cuidado com a exposição ao sol e calor: a radiação do sol acaba acentuando o amarelamento do cabelo, já que os fios não estão protegidos pela melanina. Capriche nos produtos com filtro UV. Na rua, o protetor térmico deve ser usado antes e durante a exposição ao sol e ser reaplicado a cada 2 horas, especialmente se você estiver na praia ou piscina. Evite o uso secador e chapinha.

"Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas" (Luis Fernando Verissimo)