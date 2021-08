Dicas para facilitar a introdução alimentar das crianças - Divulgação

Publicado 05/08/2021 09:00

Os pais precisam estar sempre atentos à importância de tentar trazer uma alimentação saudável para o cardápio das crianças. Mas como inserir alimentos na dieta dos pequenos de forma criativa? Para muitos, a introdução alimentar pode ser um bicho de sete cabeças! Para ajudar nesta fase, pedimos dicas para a nutricionista Renata Branco, especialista no assunto. Ela ensina como encarar essa fase com leveza e naturalidade.

- Quando a criança rejeitar algum alimento, não desista de apresentá-lo novamente, tente mudar a textura, a forma de preparo do alimento ou um temperinho diferente. Não deixe essa seletividade da criança se tornar um problema. A melhor solução é ter calma, não demonstrar nervosismo e caprichar na introdução alimentar. Existem várias receitas atrativas e práticas que podem ser feitas. Usar os alimentos para fazer desenhos como flores, carinhas. Se um tipo de preparação não agradar, não é porque ele não gosta daquele alimento, pode ser simplesmente a textura daquele alimento – explica a nutricionista.

Confira as dicas da especialista:

Gravidez: sabemos que na gestação a criança já tem contato com a alimentação da mãe e essa memória pode ser levada para criança para o resto de sua vida, podendo a criança ter ou não hábitos saudáveis, tendência a obesidade e doenças crônicas.

Rejeição: a rejeição da criança a alimentos é normal. A fase mais comum é nos 2 anos e na fase pré-escolar. O processamento sensorial é o responsável por organizar o significado das sensações, seja um toque, um sabor ou um cheiro maravilhoso de um prato.



Alimentos não industrializados: a alimentação saudável na infância e na adolescência é determinante para o desenvolvimento saudável de uma criança. Ela pode ter influência em seu futuro intelectual e físico, devido ao papel que os nutrientes representam nas habilidades cerebrais.

Prevenção de doenças: alimentação saudável é importante para a prevenção de doenças, tais como a anemia por deficiência de ferro, obesidade, e cárie dental, além de prevenção de doenças crônicas como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, osteoporose e outras.

Alimentos naturais: uma alimentação saudável não significa uma alimentação cara ou de difícil acesso. Fazem parte de uma alimentação de verdade a maioria dos alimentos “in natura”, sem ser industrializados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, frutas, legumes e verduras, sementes e castanhas, que devem ser consumidos em porções adequadas todos os dias para garantir os nutrientes essenciais ao organismo. Sempre visando descascar mais e desembalar menos.

Vitaminas: as crianças, além de macronutrientes como proteínas e carboidratos, precisam das vitaminas e minerais para seu desenvolvimento. Por isso, se seu filho não quiser comer, não troque por um lanche (pães, biscoitos, bolos, massas, embutidos) e espere outro momento para oferecer outra refeição saudável. Entre os nutrientes mais importantes estão os carboidratos, proteínas, vitaminas A e C, ferro, zinco e cálcio, fibras e gorduras boas. Não pode faltar o arroz com feijão, tubérculos como batata doce , aipim, inhame; frutas como abacate, banana, laranja, maçã, frutas vermelhas; legumes e verduras como cenoura, chuchu, abóbora, berinjela, couve, brócolis, oleaginosas; carne, frango, peixe, ovos e gorduras boas como azeite.

O que evitar: nos dois primeiros anos de vida, alimentos não saudáveis como açúcar e industrializados não devem ser oferecidos, pois reduzem o apetite e competem com alimentos mais nutritivos, além de determinar o paladar dos filhos muitas das vezes até a idade adulta, já que os alimentos industrializados recebem aditivos para ressaltar o sabor, gerando sensações que não estão presentes no alimentos naturais.