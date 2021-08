Gracyanne Barbosa passou por harmonização facial para tornar seus traços mais finos - Reprodução redes sociais

Publicado 10/08/2021 09:00

Muito conhecida por seu corpo escultural e por ser uma adepta da malhação pesada, a modelo Gracyanne Barbosa chamou a atenção da internet recentemente, após aparecer com um rosto mais fino e delicado. A artista realizou uma harmonização facial, feita pela dermatologista Gabriela Dawson e vem arrancando elogios de fãs e seguidores.

- A Gracyane me procurou com a queixa de que estava achando seu rosto muito quadrado e muito masculino. Fizemos uma avaliação e decidimos aplicar técnicas de embelezamento facial através de métodos injetáveis. Retiramos alguns produtos do rosto dela, de procedimentos estéticos anteriores e utilizamos métodos injetáveis para um embelezamento facial. O resultado foi um sucesso – explica Gabriela Dawson.

A artista recebeu um contorno mais fino nos lábios, feito com ácido hialurônico, passou por um método que aplica enzimas na face para reduzir o tecido adiposo, além de aplicar botox em vários músculos do rosto.

- Usamos técnicas para afinar a musculatura do rosto, relaxando, para que o rosto fique mais fino e delicado e alongamos o queixo, para buscar um rosto mais feminino. Mas é importante destacar que fazemos não e simplesmente injetar um produto. Nós estudamos muito o rosto do paciente, a sua assimetria, o ângulo, para definir ações específicas. Cada paciente um tratamento individualizado e exclusivo – explica a médica.

Conheça a lista completa de técnicas de harmonização facial utilizados pela médica na artista:

1 - Hialuronidase: uma enzima que degrada o ácido hialurônico e remove ele de partes indesejadas ou com excesso de produto;

2 - Enzimas lipolíticos de degradação da gordura da face: são enzimas específicas para o rosto que promovem a ação de degradação de gordura e um afinamento no rosto;

3 - Toxina botulínica masseter: o masseter é o músculo da mastigação e quando ele é muito forte o rosto fica mais quadrado e masculino. A toxina foi utilizada para diminuir e relaxar essa musculatura na artista;

4 - Bioestomuladores de colágeno: usados para manter a firmeza da pele do rosto, mãos e pescoço;

5 - Pre jowls: alongamento e alinhamento da pré-mandíbula com ácido hialurônico. Aumenta o ângulo e alonga a face;

6 - Mento: o queixo é um dos pontos essenciais no alongamento facial. A técnica criada para a Gracyane proporcionou um rosto feminino, elegante e de dimensões perfeitas para um perfil mais bonito.