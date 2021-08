Nutricionista ensina alimentos bons para reduzir a TPM - Divulgação

Publicado 12/08/2021 22:10

A tensão pré-menstrual, mais conhecida pela sigla TPM, ocorre por alterações hormonais normais do ciclo menstrual. Todas nós já passamos por isso e muitas ainda sofrem com o problema. A TPM é caracterizada pelo aparecimento de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais que ocorrem de 5 a 10 dias antes da menstruação. Uma ajuda para amenizar as manifestações neste período está na alimentação.

A nutricionista Juliana Vieira afirma que na TPM, a dieta deve ser especialmente rica em peixe, principalmente salmão, atum e sementes de chia, que são fontes de Ômega 3, uma substância anti-inflamatória que ajuda a diminuir dores de cabeça e cólicas. A especialista destacou também outros alimentos que devem estar na sua dieta durante o período.

ALIMENTOS BONS PARA A TPM:

- Cereais integrais, verduras e legumes, frutas laxativas como mamão, ameixa e abacate, e também as diuréticas como melancia, melão e abacaxi, ajudam a regular o intestino e diminuem o desconforto abdominal.

- Chocolate com mínimo 70% de cacau pode ser usado para aliviar sintomas de dores menstruais, graças à presença de aminoácidos, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes. Ele pode reduzir significativamente a dor menstrual no final da adolescência.

ALIMENTOS QUE DEVEMOS EVITAR NA TPM:

- Café, chás e cafeinados aumentam a produção do hormônio causador do estresse, piorando sintomas como irritabilidade, ansiedade e oscilações de humor.

- Açúcar e alimentos refinados provocam um pico na liberação de insulina, hormônio que leva glicose pra cérebro.

- Sódio e alimentos embutidos podem potencializar a retenção de líquido.

- Alimentos ricos em gordura ruim aumentam a inflamação no organismo. Dessa forma, pode agravar as cólicas, acne, dor de cabeça e alterações no humor.

- Bebidas alcoólicas, o álcool piora ainda mais as dores de cabeça, as alterações de humor e o cansaço.