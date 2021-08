A influenciadora Priscila Miguel criou uma série que destaca dicas de beleza em várias regiões do país - Divulgação

A influenciadora Priscila Miguel criou uma série que destaca dicas de beleza em várias regiões do paísDivulgação

Publicado 16/08/2021 20:43 | Atualizado 16/08/2021 20:53

O Parada de Beleza, projeto criado pela influenciadora Priscila Miguel, onde viaja o mundo compartilhando dicas e experiências, tem novidades: uma edição Brasil. Sempre às terças-feiras, no Youtube, haverá um novo vídeo mostrando uma experiência em algum lugar do Brasil, mostrando o potencial do país neste segmento, mostrando tratamentos e salões de norte a sul. “Nossa terra é muito rica em diversas áreas e uma delas é do universo da beleza. Somos um dos maiores mercados de estética do mundo. Temos que valorizar nossos profissionais e parar com a mentalidade de que apenas o que vem de ‘fora’, que é bom. Meu objetivo é incentivar as mulheres a se cuidarem e se amarem mais. Quero mostrar que o amor-próprio vai além e pode ser sim acessível para todos”, explica a especialista em beleza.

Piercing grátis para vacinados contra a Covid-19

Publicidade

Para incentivar a vacinação, até o dia 31 de agosto, quem fizer uma tatuagem com o tatuador Yurgan Barret e já tiver tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, ganhará um piercing de orelha. É necessário comprovar com a caderneta de vacinação ou pelo aplicativo Conecte SUS + documento com foto. O profissional perdeu pessoas próximas para a doença e por isso decidiu fazer a ação, “Perdi familiares e amigos de diferentes idades, alguns esbanjando saúde mas que ainda assim, não resistiram às complicações. Não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos olhar para frente e fazer a nossa parte na construção de um futuro mais seguro para todos”, explica Yurgan.

Mercado imobiliário e construção civil crescem mesmo com a pandemia

Mercado imobiliário e construção civil crescem na pandemia - Divulgação

Mercado imobiliário e construção civil crescem na pandemiaDivulgação

Publicidade

Um levantamento feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC) mostrou que a expectativa de crescimento do setor neste segundo semestre subiu 1,5%. Esta é a maior alta desde 2013. Outro estudo também mostra um crescimento de 4%. “O crescimento na construção civil é bom para o mercado imobiliário, pois esse aquecimento na oferta de produto fará com que o crescimento na procura de imóveis dure por mais tempo, haja visto a pouca oferta que tínhamos no passado”, afirma Eduardo Luiz, economista e CEO da EPAR.

LEITURINHA

O livro Educar, Amar e dar Limites, de Sara Braga, fala sobre a importância da primeira infância - Divulgação

O livro Educar, Amar e dar Limites, de Sara Braga, fala sobre a importância da primeira infância Divulgação

Publicidade

“Educar, Amar e dar Limites”, Sara Braga (Editora Gente) - A primeira infância é o período da vida na qual é formado alicerce que sustentará o futuro de todas as pessoas. O livro é leitura obrigatória para todos que desejam preparar os filhos para enfrentar os obstáculos do mundo, e reúne tudo o que é preciso saber para nutrir a inteligência emocional das crianças. O propósito é o desejo de toda família: formar um indivíduo maduro, autônomo e responsável.