Vitória Strada e Marcella Rica Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 13:46

Rio - O amor está no ar! Juntas há mais de dois anos, Vitória Strada e Marcella Rica decidiram eternizar o amor uma pela outra em suas peles. As atriz escolheram, no entanto, uma tatuagem muito original para o momento. Ambas escreveram "rawr" na pele e, na legenda das fotos compartilhadas no Instagram, explicaram o significado.

"Rawr significa “eu te amo” em dinossaurês. Rawr, Marcella Rica", disse Vitótria Strada, protagonista de 'Salve-se Quem Puder', novela das 19h, da Globo. As duas atrizes começaram a namorar em março de 2019 e, no Réveillon de 2021, Marcella pediu a amada em casamento e, como já se era de imaginar, Vitória disse "sim".

Confira a tatuagem do casal: