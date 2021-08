Atriz Evelyn Montesano ajudou a dar o pontapé inicial no projeto após receber consultoria de Mariana Paes (à direita) - Gabriel Rangel

Publicado 19/08/2021 11:51 | Atualizado 19/08/2021 12:13

Sabem a Evelyn Montesano, no ar na novela ‘Pega Pega’? Fiquei sabendo que ela, em parceria com a Mariana Paes, irmã da atriz Juliana Paes, irá promover um bazar com roupas usadas pelas beldades. Me digam! É ou não é uma ótima oportunidade para conseguir um look lindo e ainda poder dizer por aí que pertenceu à uma famosa? Sem falar que vocês ainda vão ajudar outras pessoas, já que o evento será beneficente. O bazar ainda não tem data definida. Mas, posso adiantar para vocês que vai acontecer até o fim do ano. Então, fiquem atentas!

A ideia surgiu quando Evelyn buscava soluções práticas quanto ao estilo ‘faça você mesma’. Quem nunca, né? A atriz quis experimentar o sistema de análise de coloração pessoal com Mariana Paes, que trabalha com esse tipo de consultoria. O desejo da Evelyn era descobrir quais cores lhe cairiam bem, tanto para roupas, como maquiagem, esmalte e cor de cabelo. Ela contou um pouco mais sobre esse processo.

“Procurei a Mariana porque, devido ao momento atual, com o crescimento do digital, durante a pandemia, tenho gravado muitos vídeos sozinha, de casa mesmo. Também tenho feito muitas lives. Como eu gravo sem nenhuma ajuda externa, quis saber quais cores de roupas combinavam mais. A ideia era que eu mesma pudesse fazer as minhas produções com segurança, usando cores que me favorecessem no vídeo”.

Juntas, Mariana e Evelyn montaram diversos looks e maquiagens, utilizando inclusive peças doadas pela atriz global à irmã caçula. Olha aí, a prática da sustentabilidade sendo exercida em família. Uma ótima inspiração, caso você ainda não tenha desapegado de alguns looks, viu?



Para completar, a dupla irá exibir uma sequência de vídeos dos bastidores de tudo isso no canal da própria Mariana, no YouTube, mostrando o passo a passo realizado durante o processo de análise de coloração pessoal.



A Evelyn contou que aprendeu com a Mariana que "a sua cartela de cores não serve apenas para auxiliar na escolha das roupas, mas também ajuda na hora da compra da maquiagem certa e até na cor do esmalte".

Um ponto bem legal para destacar, meninas, é que iniciativas como essa, certamente ajudam a realçar não só o estilo e personalidade, mas também na elevação da nossa autoestima. Por isso, a Mariana destacou também a importância de olhar para si mesma e buscar entender quais alternativas possam valorizá-la ainda mais.



“Mulheres com essa vontade e foco de fazer acontecer me inspiram e essa foi uma das principais razões pelas quais me identifiquei com a Evelyn, pois veio disposta a conhecer e entender o que de fato iria favorecer e harmonizar sua imagem pessoal. Trabalhar com pessoas que se disponibilizam com vontade de exercer a sua melhor versão, é o que me faz ter certeza que estou no caminho certo".