Cúrcuma e gengibre estão entre os ingredientes com funções antioxidante e anti-inflamatória - Reprodução

Cúrcuma e gengibre estão entre os ingredientes com funções antioxidante e anti-inflamatóriaReprodução

Publicado 24/08/2021 13:31 | Atualizado 24/08/2021 13:34

Olá, meninas!

Que tal aproveitar que a semana está apenas no início e preparar uma receita super prática e saudável para o dia a dia? A nutricionista Aline Quissak preparou um mix de temperos que ajuda a aumentar a imunidade, afinal, estamos precisando, né? Mas não é só isso. Essa sinergia possui propriedades que ajudam a melhorar inflamações e dores musculares crônicas, além de antioxidante. MA-RA-VI-LHA!

Publicidade

Ah, sim! Já estava esquecendo! A dica de hoje pode ser utilizada como base para arroz, carnes, peixes, refogados e legumes, pastinha no pão ou em cima das saladas. Ou seja, usem sua criatividade, coloquem a mão na massa e me contem tudo no Instagram . Combinado?

Vamos precisar de 100 gr de gengibre fresco sem casca (anti-inflamatório), 100 gr de cúrcuma raiz (antioxidante), 5 dentes de alho (melhora a imunidade e a neuroproteção), uma xícara de salsinha (vitaminas A, C, K, folato e potássio), 150 ml de azeite de oliva (anti-inflamatório) e um limão.

Publicidade

Aline já começa revelando um segredinho. "Para que a receita tenha o poder terapêutico, precisamos fazer os antioxidantes e nutrientes estarem ativos para que nosso organismo absorva e os use melhor".

Parece difícil, meninas? Só parece, viu? Trazendo os conhecimentos dos laboratórios de pesquisa para a nossa casa, Aline explicou que podemos aplicar a função de extratos vegetais, ou seja, adicionar um ácido (pode ser limão ou vinagre) e uma gordura do bem (o azeite). "Assim conseguimos extrair mais nutrientes da cúrcuma, que é potencializada mil vezes mais pelo gengibre, ou pimenta do reino, e em 30% quando misturada em azeite de oliva extra virgem".

Publicidade

Outro exemplo é a salsinha, "ativada quando processada ou macerada no pilão ou processador de casa, liberando mais nutrientes para nosso corpo, ainda mais na presença de ácido (do limão)".

Na prática, meninas, a receita é muito simples. É só em tirar a pele do gengibre, da cúrcuma (raiz) e do alho. O próximo passo é juntar todos os ingredientes no processador e bater. Vocês vão adicionar o suco do limão aos poucos, até formar uma pasta deliciosa, saudável e que vai durar bastante, já que nossa receitinha pode ser guardada na geladeira por até dois meses sem perdem o sabor ou propriedades. Muito fácil, né?