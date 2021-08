Varizes - Divulgação

Publicado 22/08/2021 05:00

Rio - Doença que acomete três mulheres para cada homem, as varizes são veias, dilatadas e tortuosas, que surgem nos membros inferiores e podem ser facilmente observadas. Além de afetarem a parte estética também causam dor, cansaço e peso nas pernas. Só quem passa por esse problema é que sabe o tamanho do incômodo.

O cirurgião vascular Josualdo Euzébio relata que essa é uma doença multifatorial, não podendo ser atribuída apenas uma causa. Segundo o médico, "os fatores de risco mais conhecidos para o surgimento das varizes são sedentarismo, gravidez, permanência por longos períodos na posição de pé, obesidade, histórico familiar, fístulas arteriovenosas e passado de trombose venosa profunda. Geralmente, as varizes começam a dar os primeiros sinais a partir dos 30 anos".



Doutor Euzébio explica que além da aparência incômoda, as varizes trazem consigo uma série de sintomas, como ardência, dormência, sensação de peso e inchaço nas pernas, mudanças na cor da pele e até coceira na região. "Ao contrário do que se pensa, o problema das varizes não é apenas a aparência ou o mal estar. Estas veias doentes podem se romper e causar hemorragia em casos avançados".



Por isso, meninas, é importante buscar ajuda de um especialista para avaliação, diagnóstico e tratamento adequado e minimizar o desconforto e evitar complicações. Também vale lembrar que uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas, são muito importantes. "A prática de exercícios melhora a bomba muscular da panturrilha, melhorando o retorno venoso e o uso de meias de compressão graduada com indicação médica também é um grande aliado".



Em relação ao tratamento, o médico informa que cada paciente precisa ser avaliado com exame físico e se necessário exames auxiliares para complementar o diagnóstico. Existem várias modalidades de tratamento sendo escleroterapia, escleroterapia a laser, escleroterapia com espuma, cirurgia com retirada de varizes, endolaser e radiofrequência, entre outras.

Cuidados caseiros

Para ajudar a diminuir o incômodo, preparei algumas dicas de remédios caseiros que podem ajudar na prevenção e no combate às varizes. Uma delas é a aplicação de uma loção natural preparada com erva-cidreira e confrei (também conhecida como consólida). O modo de preparo consiste em mergulhar os ingredientes no álcool durante 24 horas. Depois, com um pano limpo, aplique a loção sobre as varizes, de 2 a 3 vezes ao dia.



Outra medida que pode ser aliada é o consumo regular do suco de uva. A fruta possui resveratrol, substância que facilita a circulação sanguínea e ajuda diminuir as dores que as varizes provocam.



Além destes, as compressas feitas com cardo-mariano ou couve, e a aplicação de óleos essenciais também ajudam a combater as dores e a êxtase venosa, melhorando a circulação sanguínea, trazendo alívio da sensação de peso nas pernas.