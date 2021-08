Clipe foi gravado no quintal da Tia Gessy, onde acontece uma das mais importantes rodas de samba do Rio - João Borges

Clipe foi gravado no quintal da Tia Gessy, onde acontece uma das mais importantes rodas de samba do RioJoão Borges

Olá, meninas! Tudo bem?

Quero começar a semana chamando atenção de vocês para a agenda itinerante dos 15 anos da Lei Maria da Penha, que chega às Zona Norte e Oeste do Rio para levar informação e atendimento para todas nós.

Hoje (23), das 06h às 13h, no Terminal Paulo da Portela, em Madureira, a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher e a van do '1746 Na Pista' realizam panfletagem com informação e cadastramento das interessadas nos serviços, inscrição em cursos de capacitação e a notificação de assédio nos transportes.



Já a Subsecretaria de Políticas para Mulheres, estará presente com o Ônibus Lilás, que leva informações sobre prevenção à violência contra a mulher e presta atendimento às vítimas. O ônibus é equipado com salas fechadas para garantir privacidade, com modelo de atendimento para vítimas de violência. No local haverá uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada em esquema de plantão para atendimentos que se fizerem necessários.



Lembrando, meninas, que essas ações vão se repetir na próxima quinta-feira (26), também das 06h às 13h, no Terminal Santa Cruz do BRT.

FÓRUM PARA TODOS

Serão três painéis, sendo um por dia. O primeiro será focado no seio da família, o segundo falará sobre a importância do equilíbrio trabalho-família e o terceiro debaterá a necessidade de apoio público para o cuidado. As inscrições são gratuitas e estão abertas a todos no Outra dica que trago para vocês é o 'Fórum Family Talks' com o tema 'Cuidar das pessoas, investir no futuro' que vai debater o papel das famílias, empresas e dos poderes públicos para que a sociedade reorganize suas diferentes esferas em todo o cuidado com seus cidadãos. O evento será on-line, de terça (24) a quinta (26), e terá a participação do ator Juliano Cazarré, além de reunir pediatras, empresários, professores e colunistas especializados.Serão três painéis, sendo um por dia. O primeiro será focado no seio da família, o segundo falará sobre a importância do equilíbrio trabalho-família e o terceiro debaterá a necessidade de apoio público para o cuidado. As inscrições são gratuitas e estão abertas a todos no site do evento

BATUQUE NO AR

E para deixar o astral da semana lá em cima, minha dica é aumentar o volume e curtir o clipe de ' Batuque no ar ', da cantora Aninha Portal com participação do querido Xande de Pilares. O single foi lançado na última sexta-feira (20), e faz parte do EP 'Tempo de Realizar', disponível nas plataformas digitais. A composição é de Oldair Lima e Karlinhos Madureira.

Uma curiosidade é que o clipe foi gravado antes da pandemia no Quintal da Tia Gessy, uma das rodas de samba mais tradicionais do Rio, com 44 anos de tradição, e que já revelou grandes nomes, como o próprio Xande. O clipe ainda tem a participação de Juninho Thybau e Mamute (Revelação).

