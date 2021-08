Loja oferece produtos artesanais feitos em diversas regiões do país. Obra social O Sol receberá parte da verba arrecadada - Reprodução Redes Sociais

Publicado 27/08/2021 10:07 | Atualizado 27/08/2021 10:13

Olá, meninas!

Animadas para mais um final de semana? Ah, eu também!

Minha dica é a reinauguração da loja de artesanato 'O Sol', no Jardim Botânico. Sob a direção do querido Padre Omar, o local foi repaginado e traz peças incríveis do artesanato brasileiro, do tradicional ao contemporâneo. O evento de abertura está marcado para esta sexta-feira (27), às 10h, mas a loja ficará aberta diariamente.

Vale lembrar que parte da renda dos produtos será destinada aos projetos sociais mantidos pela Obra Social O Sol. A loja conta com a parceria de diversos artesãos que expõem seus produtos.

Eu já dei uma passada por lá para ver como estão as coisas. Querem saber? Está a cara do Rio de Janeiro. Vocês vão amar! São diversas novidades e muitos produtos lindos. É uma corrente que deu certo entre o Santuário Cristo Redentor, a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil (AMEBRAS) e a Parceria Carioca.

E quem é só felicidade, claro, é o Padre Omar. “A volta às atividades da tradicional Obra Social O Sol devolve à cidade a oportunidade do fomento à economia criativa e às boas práticas sustentáveis”.

Meninas, outra dica: além da reabertura da loja, há uma programação de cursos e oficinas de artesanato na obra social que está sendo preparada para o público. A previsão de início é no primeiro semestre de 2022.

MA-RA-VI-LHA! Quem quiser fazer uma visita, a loja 'O Sol' fica na Rua Corcovado, 213, no Jardim Botânico. Todos são muito bem-vindos.