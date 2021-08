Dormir de cinco a oito horas por dia não é a única preocupação que devemos ter quando buscamos um sono restaurador, atividade necessária para uma vida saudável - Reprodução internet

Dormir de cinco a oito horas por dia não é a única preocupação que devemos ter quando buscamos um sono restaurador, atividade necessária para uma vida saudável

Publicado 25/08/2021 06:00

Olá, meninas!

Hoje, vamos falar sobre um problema que atinge 65% dos brasileiros: a baixa qualidade de sono. Não sei vocês, mas eu também faço parte desse número elevado de pessoas que têm dificuldade para dormir. Resolvi abordar o tema aqui na coluna e, dessa vez, quem traz dicas para melhorar as noites de descanso é o nutricionista Matheus Motta, responsável pelo programa da Vigilantes do Peso no Brasil.

Ele começa explicando que o sono desempenha um papel crítico na jornada em busca do bem-estar. "Diariamente, estamos conectados e atentos às demandas do nosso dia a dia. Porém, ao deitar esquecemos que não existe um interruptor que nos desliga do mundo exterior e nos ajuda a dormir. Para que isso aconteça, é necessário criar hábitos mais saudáveis e a rotina de sono regular é um deles".



Olha que curioso! Sabe aquela sensação de cansaço depois de uma noite mal dormida? Pois é! O Matheus também explicou que o sono afeta todas as partes de nosso corpo e, quando em baixa qualidade, coloca as pessoas em risco para uma série de doenças crônicas, como pressão alta, depressão e obesidade, além de afetar a nossa produtividade nas atividades diárias, alterar o humor e prejudicar na tomada de decisões.

Quem diria que uma noite sem dormir pudesse influenciar tanto na nossa rotina, né? Mas fiquem tranquilas e prestem bastante atenção. Sim, a solução pode ser mais simples do que parece!

A primeira dica do nutricionista é se preparar para dormir. "Escolha uma atividade relaxante, desde um bom banho até ler na cama". Outro probleminha apontado pelo Matheus é o uso exagerado do celular. "Desligue-se dos aparelhos eletrônicos - Checar um último e-mail, rolar pelo feed das redes sociais ou até mesmo jogar é um hábito que atrapalha na qualidade do sono. Um dos motivos é a luz azul das telas, que pode retardar o hormônio produtor do sono, a melatonina".

Nesse contexto, meninas, o planejamento para deitar no mesmo horário é muito importante. Os hábitos são criados por meio da repetição. Ou seja, se programar para dormir no mesmo horário todos os dias treina o seu corpo a descansar melhor e com mais qualidade.



Matheus também indicou a técnica das três coisas boas, vocês já ouviram falar? É assim: antes de dormir, pense em três coisas boas que aconteceram no seu dia. Pessoas gratas possuem menos probabilidade de ter pensamentos negativos e preocupantes ao adormecer. Adorei essa dica!



Meninas, muito cuidado com o consumo de bebidas alcóolicas e café a noite. Sabemos que uma taça de vinho sempre é bem vinda após um dia cansativo, porém, consumir álcool próximo a hora de dormir pode te fazer acordar algumas vezes na madrugada.

No geral, meninas, da mesma forma que planejamos nossos dias, nosso sono merece a mesma atenção. Por isso, monitorar seu sono pode te ajudar a entender melhor seus padrões individuais. Caso você perceba alterações bruscas, não deixe de procurar um médico, combinado?