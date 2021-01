Carolina Azevedo revela que dorme sem calcinha divulgação

Rio - A musa fitness Carolina Azevedo esbanjou sensualidade ao posar para um ensaio de fotos. No intervalo entre os cliques, ela fez uma revelação inusitada: não usa calcinha na hora de dormir.

"Dormir sem calcinha não é um hábito novo para mim. É um costume que adquiri há muito tempo. Em conversas com meu ginecologista, ele considerou ser uma atitude super saudável, pois evita transpiração, equilibra a flora da região, melhora a circulação, evita marcações na pele, pelo encravado, entre outras coisas. Ou seja, chegamos a conclusão de que é um hábito muito simples, mas bem eficiente", afirma.



A prática, no entanto, começou a se estender pelo resto do dia. Carolina tem dispensado a peça íntima até para sair na rua.



"Dependendo da ocasião, saio na rua sem calcinha. Por exemplo, quando uso vestido, mas, claro, que não é pelo fator saúde e sim pelo conforto. Eu detesto quando a calcinha marca o vestido ou a saia. Daí o jeito é usar um tapa sexo descartável ou deixar como a natureza nos enviou ao mundo", disse a influencer, aos risos.