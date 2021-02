Pocah dorme no 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 18:15

Bela adormecida! O empresário Ronan Souza, noivo de Pocah, se pronunciou sobre os motivos que fazem a funkeira sempre aparecer dormindo na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo - fato que já gerou diversos memes nas redes sociais. Em entrevista ao UOL, o rapaz declarou que isso é reflexo da rotina de horários da morena.



"Ela realmente dorme durante o dia, o relógio biológico dela é um pouco invertido, já que trabalha há mais de 10 anos fazendo shows durante a noite", explicou. Questionado, o rapaz também se pronunciou sobre a relação que ela criou com Karol Conká na casa mais vigiada do país.

"Não digo se afastar, pois estão todos embaixo de um mesmo teto, seria uma situação extremamente chata. Mas acho que ela deveria levar menos em consideração a opinião da Karol", declarou ele, explicando o motivo pelo qual as duas se aproximaram. "Fazendo com que Vivi não consiga ver tudo o que está acontecendo e a manipulação dentro do confinamento", disse ele.