Marcela Farias é designer de sobrancelhas e busca incentivar outras mulheresDivulgação

Rio - Olá, meninas! Que tal uma história para inspirar vocês? Principalmente, aquelas que buscam se reinventar frente um momento tão complicado. Nosso 'Mulherão' de hoje é dessas. Formada em administração de empresas, Marcela Farias veio do mundo corporativo, foi bancária por 9 anos e garante que nunca imaginou atuar no setor da beleza.

A mudança aconteceu depois de pedir demissão do banco. O objetivo era inovar e, para isso, se matriculou em um curso de design de sobrancelhas. Dali em diante, Marcela nunca mais parou. Com os anos de prática desenvolveu sua própria técnica e, hoje, é dona de uma clínica de beleza na cidade de Guaratuba, no Paraná.

Marcela já ministrou cursos em várias cidade do Brasil e foi palestrante em grandes palcos do mundo da estética. E, mais do que empreender, ela tem uma causa. "Eu acredito no poder que cada uma de nós. Só que muitas mulheres ainda não descobriram isso. Mas juntas eu acho que podemos fazer a diferença. Se baseando uma na história da outra. Todo mundo tem um sonho e é possível realizar. Eu gosto de ajudar a resgatar a autoestima das mulheres".

Aliás, esse universo é uma ótima saída para muitas de nós, afinal, o desemprego bateu à porta de milhares de brasileiros durante a pandemia. E, para dar aquele impulso, Marcela preparou uma oficina on-line e gratuita no dia 8 de setembro, às 20h. A ideia é que as alunas entendam o que é designer de sobrancelhas, o que é preciso para começar na profissão e como captar novos clientes.

Nossa especialista disse que com dedicação, é possível faturar até R$ 7 mil por mês ainda como iniciante. É ou não é uma ótima chance para começar a virar o jogo? Marcela dá a dica. "Se você quer se tornar uma designer de sobrancelhas ou aprimorar as suas técnicas, esse evento é para você". Já sabem, né meninas? As inscrições são feitas pelo site marcelafarias.com.br . MA-RA-VI-LHA!

