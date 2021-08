Retorno da apresentadora à emissora aconteceu em 2009, quando estreou o 'Programa Eliana' - Divulgação

Olá, meninas! Tudo bem?

Nossa semana começa com uma ótima oportunidade.

Conhecem o Cinema Nosso, escola popular de audiovisual aqui do Rio de Janeiro? A ONG promove o ciclo de webinários “Juventudes e Empregabilidade”, que estará disponível no YouTube , a partir da próxima quarta-feira (1), às 18h, com acesso gratuito. Os encontros vão acontecer ao longo do mês de setembro, nos dias 3, 8, 10, 15, 17 e 22. Vale destacar que o foco do programa é combater o desemprego, principalmente, entre as mulheres negras. Fiquem atentas, ok?