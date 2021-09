A chegada de um ardiloso forasteiro ameaça o reino tranquilo da jovem princesa Preta de Ébano, interpretada por Luellem de Castro - Sabrina da Paz

A chegada de um ardiloso forasteiro ameaça o reino tranquilo da jovem princesa Preta de Ébano, interpretada por Luellem de Castro Sabrina da Paz

Publicado 03/09/2021 12:44 | Atualizado 03/09/2021 12:51

Olá, meninas!

Antes de trazer as dicas do final de semana, vamos falar de saúde, ok?

Para dar um gás na imunidade, muita gente logo corre à farmácia para procurar e comprar um frasquinho da melhor vitamina C. Mas pasmem, isso não é necessário! A nutricionista Taissa Müller, destaca que não é preciso gastar dinheiro com suplementação se o nutriente pode ser encontrado na dieta.

“Cerca de 400ml de suco de laranja por dia são suficientes para suprir 200mg de vitamina C que o organismo precisa. E ainda outras fontes como o caju, a acerola e o limão. O mesmo acontece com o zinco, outro mineral importante no sistema imunológico. Em vez de gastar com pílulas, opte por castanhas, nozes e sementes como chia, abóbora e girassol. Outra excelente alternativa é incluir na salada ou no arroz".

Entenderam, né? Todas se cuidando!

Espetáculo de representatividade

“Existem princesas negras?”. Foi a pergunta feita pela filha de Gisela de Castro, autora do livro 'Preta de Ébano', inspirado pelo questionamento da pequena. A obra virou peça e será apresentada hoje (3) para estudantes da rede pública, e amanhã (4), para o público geral, no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes.

No espetáculo, a princesa é negra e tem mais com o que se preocupar do que casamento e príncipe salvador. Ela, sim, é a salvadora. E não de uma vida, mas de toda uma comunidade ou um reino. Fiquem espertas! Em outubro, o espetáculo vai ter uma temporada on-line.

Feijoada com segurança



Meninas, muito importante: não basta ser poderosa para aproveitar as dicas. Temos que estar vacinadas, ok?

No domingo (5), o restaurante Seleto 106, na Barra da Tijuca, vai receber em seu espaço externo o grupo Dialeto 021 para uma roda de samba. Nos intervalos, o DJ Igor Avellar vai manter a animação. Para acompanhar a música, o chef Flávio Chadud vai preparar uma feijoada com carnes selecionadas, couve com tempero especial, farofa e laranja para complementar o prato, que custará R$ 79 por pessoa com direito a uma caipirinha.



A apresentação musical vai de 15h às 17h30, mas a feijoada será servida a partir das 13h. Os ingressos serão vendidos antecipadamente, com limite de público, respeitando os protocolos sanitários. A casa conta com 50 lugares.