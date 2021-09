Maquiagens com mofo ou vencidas podem causar irritação, inflamação, micoses e até espinhas - Reprodução de internet

Publicado 06/09/2021 13:33 | Atualizado 06/09/2021 13:48

Aproveitando o gancho do Dia da Amazônia, comemorado ontem (5), o produtor Eduardo Araúju lançou neste domingo, no Clube Militar, a 16ª edição do projeto Senhoras do Calendário 2021: a Amazônia. A data também marcou o aniversário de 60 anos de Araúju.

Em tempos de desmatamento e incêndios nas nossas riquezas naturais, o objetivo é alertar para a importância de preservarmos nossa biodiversidade – exuberante em nossas fauna e flora. É fundamental criarmos uma conscientização e estarmos atentos a tudo o que prejudica o meio ambiente para que possamos cobrar fiscalização e políticas públicas voltadas para a preservação de nossos recursos naturais e povos indígenas.

Araúju selou uma parceria com a ONG SOS Amazônia, que tem como missão promover a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental. A ONG vai receber mil exemplares do calendário para vender e arrecadar fundos para a instituição. De janeiro a dezembro, as Senhoras do Calendário 2022 são Selma Albuquerque, Isolda Amazonas, Wal Pascoa, Helena Bendoraytes, Mara Garcia, Veralu Correia, Glorinha Lins, Neuza Pereira, Dayse Brasil, Lourdes Andrade, Lucia Fernandes e Thereza Azevedo. Todas lindas e plenas, com mais de seis décadas bem vividas. MA-RA-VI-LHA!

Liberdade da mulher

Depois de estrear em formato digital, Juliana Martins apresenta pela primeira vez ao público presencial a comédia 'O Prazer é Todo Nosso' a partir de 11 de setembro. Narrado com ironia e sinceridade, o texto de Beto Brown é inspirado na vida real da atriz. Dirigido por Bel Kutner, o monólogo sobre prazer sexual e liberdade da mulher fará curtíssima temporada no Teatro Prudential aos sábados e domingos até 26 de setembro.

A peça mostra uma mulher sozinha em cena contando, com naturalidade e humor, suas experiências sexuais. São confissões pessoais intercaladas com experiências de outras mulheres, relacionando com as conquistas da liberdade e emancipação feminina. As histórias são entremeadas por reflexões sobre o papel feminino na sociedade, o machismo presente em diversas esferas, histórias de abuso, e sobre o direito da mulher de ter relacionamentos focados na descoberta do prazer sexual.

Maquiagem estragada

E como não poderia deixar de ser, também têm dicas de beleza para vocês. Hoje, vamos falar sobre aqueles estojos de maquiagens que desde o início da pandemia ficaram guardados e sem uso. Por serem deixadas, muitas vezes, em locais que sofrem com umidade esses produtos podem estar estragado. Quem vai nos orientar é a dermatologista Fabiana Seidl.

“As maquiagens, quando armazenadas no banheiro ou em qualquer outro local úmido, podem mofar antes mesmo de extrapolarem o prazo de validade. Quando isso acontece mesmo que em parte na maquiagem, o produto já está todo contaminado”.



Viram, meninas? Fiquem atentas! Produtos já vencidos ou mofados podem trazer vários malefícios à saúde. “Ao colocar um produto contaminado com fungo na pele corre o risco da pessoa vir a desenvolver uma infecção cutânea superficial ou até mesmo profunda, dependendo do tipo de fungo. Além disso ainda existe o risco de inalação de esporos do fungo podendo levar a problemas pulmonares. É claro que isso depende muito da resposta imune de cada indivíduo, mas eu aconselho a não utilizar sob hipótese nenhuma”.



Maquiagens com mofo ou vencidas podem causar irritação, inflamação, micoses e até espinhas. Lembrando que a alergia à maquiagem pode apresentar sintomas como coceira, ardência e, às vezes, também inchaço, que podem surgir minutos após a aplicação do produto.