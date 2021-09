Procedimento não dói e é rápido, dura em média 40 minutos - Reprodução

Publicado 07/09/2021 08:15

Olá, meninas!

Minha dica para o feriado é praticar a solidariedade. Que tal aproveitar este 7 de setembro para doar sangue e salvar vidas? É o que propõe o Banco de Sangue Serum, que estará aberto das 7h às 18h, em dois endereços: na Av. Marechal Floriano, 99, no Centro, e no Casa Shopping, na Barra da Tijuca.



Neste momento em que os estoques sanguíneos estão em estado crítico, com um déficit de 35%, esta pausa durante a semana é uma ótima oportunidade para a população se mobilizar. Lembrando que todos os tipos sanguíneos são necessários e que um único doar pode salvar até 4 vidas.



"Ah, mas eu tenho medo de agulha". Por favor, meninas! Não dói nada e é super-rápido, dura em média 40 minutos e ainda sobra tempo para descansar e desfrutar de um dia de lazer ao lado da família. Não esqueça sua máscara, ok?

Vocês também devem apresentar um documento oficial com foto. É preciso ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. Outra dica: não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos, exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos. Maiores informações pelo WhatsApp: (21) 99829-7417 (Centro) ou (21) 99695-7470 (Barra).