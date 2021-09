Zeca Pagodinho faz sua primeira aparição depois de se recuperar da covid-19 - Divulgação

Vocês conhecem a campanha Setembro Amarelo, né? Ela tem o objetivo de prevenir e reduzir os números de suicídio no Brasil. E minha dica para hoje (10), Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, é acompanhar o bate-papo entre a cantora, jornalista e terapeuta Tati Pinheiro com a psicóloga cognitiva comportamental Tatiana Auler, e Camila Campos, autora da música 'Ansiedade'. A live será no Instagram da Tati, às 19h. No dia 15, às 21h, a conversa é com a psicóloga Tatiana Auler e a cantora lírica, atriz e motociclista, Negravat.

Comemoração na Zona Oeste

Em setembro, mês em que celebra seus 24 anos, o West Shopping, em Campo Grande, apresenta o projeto 'West Musical'. A iniciativa brindará o público com artistas que têm se destacado no cenário musical carioca. As atrações se apresentam na Praça de Alimentação, sempre em dois horários – às 19h, aos sábados, e às 14h, aos domingos.



Entre os nomes estão: Mar Cesar, com um tributo ao grupo Raça Negra (11); Anne, com repertório variado (12); Cassiano Andrade, que tocará MPB (18); e Filhos de Sá, com muito pop (19). No final de semana de aniversário, o palco receberá Gui Valença, ex-participante do programa The Voice (25), com repertório variado; e Carol Faria, com muita influência pop (26). Lembrando que o distanciamento social, e o uso de máscara e álcool em gel são obrigatórios.

Zeca Pagodinho de volta

O cantor Zeca Pagodinho retorna aos palcos neste domingo (12) após se recuperar da covid-19. O artista é o convidado da segunda edição do evento digital promovido pela DeMillus para suas revendedoras e clientes. A live acontece às 18h, no canal da marca . Um dos objetivos é arrecadar doações para o 'Mães da Favela', projeto da CUFA que auxilia mulheres que chefiam seus lares. Para alavancar donativos, durante a programação vai ser distribuído um QR Code para que os espectadores possam contribuir.

Sem pé na jaca

E para quem não quer começar o fim de semana colocando o pé na jaca ao devorar guloseimas, a nutricionista Renata Branco preparou uma sobremesa saudável para matar a vontade de comer um doce, mas sem sair da dieta. A especialista ensina a receita de um delicioso cheesecake saudável com direito a calda e tudo. "Para a massa são 300g de amêndoas, 100g de amendoim e 1 colher de sopa de manteiga. Basta triturar as amêndoas e misturá-las à manteiga. Com essa massa, forre a forma".

Para o creme, vamos precisar de 2 potes de creme de ricota, 2 potes de iogurte natural, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 sachê de gelatina incolor e 3 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar. "Liquidifique os ingredientes, coloque por cima da massa e leve à geladeira. Já para a calda, leve ao liquidificador uma parte das frutas vermelhas, esprema um limão e leve ao fogo com a outra parte das frutas inteiras. "Deixe por uns minutos, desligue o fogo, acrescente a gelatina incolor e misture. Espere esfriar e coloque por cima da torta". MA-RA-VI-LHA!