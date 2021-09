Secretaria de Trabalho e Renda oferece vagas semanais de emprego. Cadastro é feito por e-mail ou presencialmente, nas unidades - Reprodução de internet

Secretaria de Trabalho e Renda oferece vagas semanais de emprego. Cadastro é feito por e-mail ou presencialmente, nas unidadesReprodução de internet

Publicado 13/09/2021 12:32

Olá, meninas!

Vamos começar a semana bem atentas à vacinação contra a covid-19, ok? Caso vocês não saibam, começou hoje (13) a aplicação da dose de reforço (DR) em idosos, escalonados por faixa etária, de 95 a 90 anos ou mais. A dose de reforço será destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação do imunizante há, pelo menos, três meses. Ou seja, não deixem de convocar nossas vovós e vovôs!

Também será realizada a primeira dose (D1) em Pessoas com Deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais, além da repescagem para o público a partir de 23 anos, preferencialmente, no período da tarde, e da aplicação da segunda dose (D2), conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

Em busca de emprego

Para aquelas que estão buscando uma chance no mercado profissional, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 803 oportunidades nesta semana. Entre as vagas, operadora de caixa, costureira, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, chefe de vendas de cartão, entre outras.

Para concorrer, é preciso enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, reabertos no início deste ano: Rua Camaragibe, 25, na Tijuca; e Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102, em Jacarepaguá. Há também oportunidades para pessoas com deficiência. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd [email protected]

Negociação de dívidas

Meninas, estão abertas até a próxima sexta-feira (17) as inscrições para o mutirão de negociação entre consumidores, companhias aéreas e agências de viagem do Procon-RJ. Gol, Azul, Latam, Emirates, CVC, Decolar, Viajanet, 123 Milhas, Max Milhas e Smiles confirmaram presença no evento, que será virtual por causa da pandemia. Para participar, basta preencher o formulário

As negociações do mutirão irão acontecer entre 20 de setembro e 4 de outubro e contempla aquelas pessoas que tiveram a viagem interrompida ou adiada por conta da pandemia.