Encontro virtual tem objetivo de aprofundar a discussão e buscar possíveis soluções - Divulgação

Encontro virtual tem objetivo de aprofundar a discussão e buscar possíveis soluçõesDivulgação

Publicado 15/09/2021 09:37

Olá, meninas!

Minha dica para hoje é acompanhar uma live com o tema bastante relevante. Com objetivo de aprofundar o debate, levantando cenários, desafios e possíveis soluções contra desigualdades estruturais de gênero, acontece hoje (15), entre 10h e 12h, o Seminário Avançado Cris em Saúde Global e Diplomacia da Saúde 2021 Mulheres na Saúde Global. A transmissão será ao vivo no YouTube

Participam do evento Paulo Buss, diretor do Cris/Fiocruz; Cristiani Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz; Socorro Gross, representante da Opas/OMS no Brasil; Roopa Dhatt, cofundadora e diretora-executiva da ONG Women in Global Health; Stéphanie Seydoux, embaixadora da França para a Saúde Global; Nísia Trindade Lima, presidente da Fiocruz; e Zélia Profeta, pesquisadora da Fiocruz integrante do Conselho de Economia para Todos.

“Mulheres na Saúde Global” é tema de muitos recortes e dimensões, por abarcar

questões ligadas à violência (doméstica ou não), direitos sexuais e reprodutivos, possibilidade

de acesso ao mercado de trabalho, ocupação de cargos de liderança, entre vários outros, sendo

que todas as áreas, em última instância, acabam por desembocar na atenção primária `a saúde,

no “posto de saúde”.