Hotel Fairmont realiza a 4ª edição do New Concept Rio - Divulgação

Hotel Fairmont realiza a 4ª edição do New Concept RioDivulgação

Publicado 14/09/2021 12:06

Olá, meninas!

Hoje, trago uma superdica para aquelas que adoram o universo da moda. Começa daqui a pouquinho, ao meio-dia, no Hotel Fairmont, em Copacabana, a 4ª edição do coletivo de marcas New Concept Rio. Em um lindo espaço, Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu reuniram mais de 50 marcas empreendedoras do Rio e de São Paulo. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita. Ah, não esqueçam que o uso da máscara é obrigatório.

Durante os dois dias de evento - hoje e amanhã (15) - haverá talks sobre tendências do varejo, comércio digital, comportamento do consumidor, estilos universais, entre outros temas. Vale destacar a distribuição de brindes e experimentações promovidas pelas marcas. Kits de cosméticos, tratamento de beleza e até uma diária no Hotel Fairmont serão sorteados. Para encerrar o evento, música ao vivo na beira da piscina, a partir de 20h.