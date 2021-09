Juliana Knust e Claudia Ohana interpretam Maria Callas e Marilyn Monroe, respectivamente, no espetáculo Parabéns, Sr. Presidente In Concert - Pino Gomes

Publicado 24/09/2021 08:00 | Atualizado 24/09/2021 08:34

Olá, meninas!

O fim de semana chegou, mas antes de extravasar por aí, que tal praticarmos o bem? Fiquei sabendo que o Banco de Sangue Serum está com os estoques de sangue tipo O- (negativo) em estado crítico e, por isso, está convocando doadores para reverter a situação. A unidade abre diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h às 18h, em dois endereços: na Av. Marechal Floriano, 99, no Centro, e no Casa Shopping, na Avenida Ayrton Senna, 2.150, Barra da Tijuca. Informações pelo WhatsApp (21) 99829-7417 (Centro) e (21) 99695-7470 (Barra).

Orquestra faz aniversário

No mês em que a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) completa 90 anos de sua primeira apresentação, uma série de quatro obras de Mozart será apresentada a partir de hoje (24), às 18h, nas redes oficiais do TMRJ. A regência é do maestro titular Ira Levin. Para dar início às comemorações, o "Concerto para Trompa Número 3 em Mi Bemol Maior", que tem como solista o premiado trompista Philip Doyle, da OSTM.



Passeio no museu

O Museu de Ciências da Terra (MCTer) promove uma exposição itinerante dentro da programação nacional da 15ª Primavera dos Museus. A ação teve início ontem (23) e seguirá até amanhã (25), das 10h às 16h, com exposições sobre fósseis, minerais e mineração, além de atividades recreativas e educativas para crianças. Durante a ação, que será realizada ao lado da escadaria do museu, os visitantes poderão conhecer parte o acervo e tirar dúvidas com paleontólogos. A programação é gratuita, com indicação para todas as idades. O endereço é Avenida Pasteur, 404, Urca.

Bastidores da festa

Estreia amanhã (25), no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, o espetáculo Parabéns, Sr. Presidente In Concert. No elenco, Claudia Ohana interpreta Maria Callas; e Juliana Knust, Marilyn Monroe. A peça narra o encontro das duas nos bastidores da festa do presidente Kennedy, em 1962. A temporada segue em cartaz até 4 de dezembro com 2 sessões, sempre aos sábados, 19h e 21h. O endereço é Avenida das Américas, 3555. A lotação é de 142 lugares, contudo, a sala opera com capacidade reduzida para 40%. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 60.

Brasileiros na moda

Evento de moda, inovação e sustentabilidade, o 5º Brasil Eco Fashion Week - Ecossistemas Globais, começou ontem (24) e segue até 30 de setembro. A programação online terá mais de 50 atividades, entre painéis de conversa, workshop de práticas manuais e os desfiles que nesta edição acontecem no formato Fashion Films. Além disso, 60 marcas farão parte do Showroom BEFW, espaço para a venda de produtos de vestuário, calçados e acessórios. Lembrando que o evento acontece em simultâneo à edição especial BEFW Milão, iniciativa que leva hoje (25) oito marcas brasileiras com foco em sustentabilidade para desfiles presenciais e showroom na Milano Fashion Week, semana oficial de moda de Milão, na Itália, que vai 27 de setembro.

Coleção selvagem

Com o propósito de contribuir com a conscientização e conservação do meio ambiente, o Onçafari, projeto dedicado à conservação da vida selvagem no Brasil, lança no próximo dia 28 sua loja virtual. Foi desenvolvida uma coleção exclusiva para o lançamento, neste site . Toda a renda será revertida para a ong. Na vitrine virtual, há diversos produtos entre camisetas adulto e infantil, jaquetas, bonés, garrafas térmicas, mochilas, livros e bichinhos de pelúcia.

Todos os produtos terão uma tag em papel semente, um tipo de papel reciclado, artesanal e 100% biodegradável. Como possui sementes em sua composição, basta plantar. Fundado em 2011, por Mario Haberfeld, ex-piloto do automobilismo com passagens pela fórmula 1 e Fórmula Indy, o Onçafari atua na conservação da biodiversidade em diversos biomas brasileiros, como onças-pintadas, lobos-guarás e outras espécies.