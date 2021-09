Formada em administração e especialista em consultoria de imagem, marketing de moda e empreendedorismo, Fernanda Gazal mora na Austrália, onde fundou uma empresa focada em desenvolvimento pessoal - Divulgação

Formada em administração e especialista em consultoria de imagem, marketing de moda e empreendedorismo, Fernanda Gazal mora na Austrália, onde fundou uma empresa focada em desenvolvimento pessoalDivulgação

Publicado 23/09/2021 06:00

Olá, meninas! Vamos falar de oportunidades?

O projeto Elas na Indústria está com 394 vagas abertas para os 21 cursos de capacitação gratuitos e voltados para o setor da Indústria. Os cursos, voltados ao público feminino, serão presenciais nas unidades da Firjan Senai, para os seguintes postos de trabalho: Soldador Eletrodo Revestido, Assistente Administrativo, Auxiliar de Operações Logísticas, Eletricista de Automóveis, e Pintor de Obras. Para confirmar a inscrição, as mulheres precisam comparecer na unidade Senai indicada no preenchimento do formulário online, após 24h. As inscrições terminam no próximo sábado (25).

Chances no varejo

Já a Americanas S.A. está selecionando estudantes universitários e profissionais para os programas Supervisor do Varejo e Estágio em Loja, duas das principais portas de entrada para liderança na companhia. São mais de 500 oportunidades. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. Os candidatos ao programa de Estágio em Loja devem estar cursando a graduação, com previsão de formatura de dezembro de 2021 a julho de 2022. Para as oportunidades de supervisor do varejo é preciso ter ensino superior completo com até dois anos de formação. Os processos seletivos serão online. Interessados na vaga de supervisor devem acessar este link . Candidatos ao Programa de Estágio em Loja devem acessar aqui

Autoconfiança é tudo

Entre os dias 06 e 10 de outubro, a consultora de imagem Fernanda Gazal, realiza o desafio gratuito 'Ative a sua autoconfiança em 5 dias', pensado e criado a partir dos pilares do método Superself – que enxerga a imagem pessoal por uma perspectiva de 360° graus, abordando sonhos, mindset, imagem, estilo, comunicação e relacionamentos. O desafio irá acontecer sempre às 20h, e as inscrições já estão abertas.