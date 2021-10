Tatuador do Rio de Janeiro oferece seu talento para ajudar mulheres que passaram por mastectomia - Divulgação

Tatuador do Rio de Janeiro oferece seu talento para ajudar mulheres que passaram por mastectomiaDivulgação

Publicado 03/10/2021 04:00

Olá, meninas!



A gente sabe que existem certas lutas que só quem passa consegue entender o valor de uma conquista. E, hoje, eu vim falar sobre uma iniciativa que coloca um ponto final em um ciclo tão difícil na vida de mulheres que sobreviveram ao câncer de mama. Neste mês, é comemorado o Outubro Rosa, uma campanha para alertar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Uma iniciativa que me chamou atenção foi a do Yurgan Tattoo Studio, que criou a 6° edição do Y Rosa. A ideia, gente, é reconstruir as aréolas dos seios das mulheres que precisaram retirar toda - ou parte - da mama.



Acredito que algumas das nossas leitoras sejam umas das quase 60 mil mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama todos os anos no Brasil. É um momento que levanta muitas inseguranças para as pacientes. Não só pelo medo da gravidade da doença, mas por todo o processo de quimioterapia que provoca a queda de cabelo e, claro, a mastectomia. Foi o que aconteceu com a Zélia Souza, que passou a se sentir muito mais confiante ao olhar no espelho depois de fazer a tatuagem. “Participar do Y Rosa foi de muita importância. Fiz a reconstrução da aréola, que com certeza levantou minha auto estima, me deixou mais segura, confiante e bem mais feliz! Foi uma benção na minha vida pois era algo que me incomodava muito".



Por isso, me chamou atenção a iniciativa do casal Yurgan e Anne Barret que, a cada ano, colocam mais energia para fazer o Y Rosa crescer e chegar ao maior número de mulheres possível. O Yurgan, meninas, também é um dos top 10 tatuadores do Rio, e ele falou sobre o quanto aprendeu com esse projeto. "Durante a campanha, nossa principal ação é a reconstrução de aréola por meio de tatuagem hiper-realista e a cobertura de cicatrizes com arte desenvolvida especialmente para cada mulher. A cada reconstrução, a cada história compartilhada nos emocionamos e nos curamos juntos. Aprendi com o Y Rosa o quanto podemos encontrar na arte um processo de expressão, transformação e recuperação".



Mas a ação, meninas, vai além da reconstrução dos seios. As mulheres também podem fazer a micropigmentação das sobrancelhas e passar por palestras motivacionais para ajudar a passar por esta fase. E o mais bonito disso tudo é que todos esses serviços são gratuitos. Se você, minha leitora, é uma dessas mulheres guerreiras ou conhece alguém que esteja nesta luta, indique o Yurgan Tattoo Studio. As inscrições podem ser feitas pelo site www.yurgantattoo.com.brou pelo Instagram @yurganbarret.

Fatores de risco

A oncologista Tânia de Fátima Moredo ressalta alguns fatores que podem causar o câncer de mama como "não praticar exercício físico; estar acima do peso ou ser obesa após a menopausa; tomar hormônios por mais de cinco anos como forma de reposição hormonal durante a menopausa; uso de determinadas pílulas anticoncepcionais; ter a primeira gravidez depois dos 30 anos; nunca ter amamentado; e ingerir álcool em excesso".

A médica explica que algumas pessoas não apresentam sintomas, por isso é necessário sempre fazer os exames de rotina, além do exame de toque. "Alguns dos principais sintomas de alerta do câncer são caroço na mama ou axila, inchaço de parte da mama, irritação da pele da mama; vermelhidão ou pele escamosa na área do mamilo ou na mama, dor na área do mamilo ou em qualquer região da mama; corrimento mamilar diferente do leite materno, incluindo sangue e alteração no tamanho ou formato da mama".

Vale ressaltar, meninas, que os médicos costumam usar testes adicionais para o diagnóstico. Eles podem encaminhar os pacientes para um especialista ou um cirurgião. Isso não significa que tenha câncer ou que precise de cirurgia. Esses médicos são especialistas em diagnosticar problemas mamários. Ultrassom, mamografia, ressonância magnética e biópsia são as principais formas utilizadas. A doença pode ser tratada de várias maneiras, porém, depende do tipo de câncer e do estágio. Pessoas com este tipo de câncer geralmente recebem mais de um tratamento como, cirurgia, quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica e terapia de radiação.

