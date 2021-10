Blefarofulguração é uma técnica não-invasiva, segura e eficaz que se propõe no tratamento de flacidez da região das pálpebras - Reprodução de internet

Publicado 05/10/2021 10:00

Oi, meninas!

Vocês sabem que, com o passar dos anos, o nosso organismo tende a perder colágeno, responsável por deixar a nossa pele firme e com aspecto jovial. A flacidez no rosto, as rugas ou até mesmo aquelas linhas finas de expressão que aparecem na frente do espelho podem deixar a gente um pouco incomodadas. Se você me acompanha por aqui, já sabe que eu sempre digo que as mulheres precisam se amar, independentemente da idade, do peso, e de tantas outras pressões que colocam na nossa cabeça. E também reforço que é importante se valorizar e cuidar daquilo que deixa a gente insatisfeita. Por isso, meninas, hoje, eu trago algumas dicas de tratamentos que podem suavizar os efeitos do envelhecimento no rosto. E, o melhor: sem cirurgias.

Vocês já ouviram falar da blefarofulguração? Pois é, essa palavra de muitas sílabas e difícil de pronunciar pode ser uma solução muito fácil para reduzir o excesso de pele nas pálpebras. A doutora Gabriela Dawson me contou que a blefarofulguração, também chamada de blefaroplastia, usa a técnica de eletrofulguração. A ideia é renovar a pele e estimular a produção de colágeno e elastina - proteínas que deixam a região mais firme. A médica explicou que " o resultado da blefarofulguração é uma retração da pele e consequentemente um rejuvenescimento no olhar. Esse procedimento só é contraindicado para quem tem problemas cardíacos graves ou usa marca-passo, por ser usado um aparelho de eletrocautério".

Aliás, outro tratamento interessante são os fios de sustentação, que reposicionam os tecidos faciais, e acabam com aquele aspecto de cansaço. Dá pra imaginar que tudo isso é feito em menos de uma hora de sessão? A Gabriela disse que "dependendo da técnica usada, os fios de sustentação promovem o arqueamento da sobrancelha, a abertura do olhar pelo lifting da pálpebra e o tão desejado fox eyes. Esse é um procedimento querido por várias celebridades, em que a cauda da sobrancelha é levemente levantada dando uma beleza incrível ao olhar".

O melhor de tudo é que esses procedimentos não precisam de anestesia e a recuperação, geralmente, é indolor. Mas a Gabriela alertou para alguns cuidados. "Deve-se evitar atividade física por 2 dias e exposição ao sol por 7 dias. O uso de protetor solar também é de suma importância em qualquer procedimento estético".

Durante a pandemia, houve uma grande procura por esses tratamentos, que trazem uma facilidade imensa. Claro que todo cuidado começa com a prevenção. A dica da nossa especialista é o uso de dermocosméticos específicos para a região dos olhos para preservar a qualidade da epiderme e evitar o escurecimento da região.

E meninas, como vocês já sabem, o passo mais importante antes de fazer qualquer tipo de procedimento é encontrar um especialista que seja qualificado para fazer o que você deseja. E lembrem-se: estar bem consigo mesma é a melhor forma de viver.