Pingente em ouro 18k celebra aniversário de uma das sete maravilhas do mundo - Reprodução

Pingente em ouro 18k celebra aniversário de uma das sete maravilhas do mundo Reprodução

Publicado 06/10/2021 11:40 | Atualizado 06/10/2021 11:50

Oi, meninas!



Nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido, eu acredito que a fé tem sido a fortaleza de muitas pessoas. Quando eu ando pelas ruas do Rio de Janeiro, sempre que posso, olho para o alto e procuro pelo Cristo Redentor. Ver o símbolo que representa o Rio de Janeiro me faz sentir abraçada e, qualquer que seja a minha aflição naquele dia, acredito com mais força que tudo vai passar.



Foi com a ideia de fazer todos se sentirem mais próximos do Redentor que a HStern lançou, hoje (6), uma joia que recria o abraço do monumento mais famoso do Brasil. Eu estive lá e achei as joias maravilhosas. O pingente de ouro amarelo 18K e diamantes não é uma réplica. Na verdade, ele forma um manto de ouro, que envolve o Corpo Sagrado como um tecido levado pelo vento. No centro, a joia traz uma cruz discreta e os contornos sinuosos remetem ao S de Stern.



O lançamento foi feito numa cerimônia na capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, localizada aos pés do Cristo Redentor. O pingente é em homenagem aos 90 anos do monumento, comemorado no dia 12 de outubro. Até lá, a cada peça vendida, a empresa vai doar uma cesta básica para as famílias atendidas pelos projetos sociais do Santuário Cristo Redentor. Uma forma de abençoar quem necessita e reforçar a fé de todos nós.

Reitor do Santuário, Padre Omar disse que "a beleza desta joia não está apenas na peça, mas na capacidade de transformar vidas e deixar as mulheres ainda mais belas a partir daquilo que elas trazem no coração, na sua integridade, na sua pureza, força e dignidade. Ter o símbolo maior do nosso país admitido dentro da lógica de um mercado que é tão importante, que tem sua origem também aqui no Brasil, um produto que traz história, é um orgulho. Esta joia já nasce abençoada".