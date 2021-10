Polícia Militar prende criminosos no Juramentinho, em Tomás Coelho, e apreendem pistolas - REPRODUÇÃO TWITTER/PMERJ

Publicado 10/10/2021 11:38 | Atualizado 10/10/2021 12:21

Rio - Dois criminosos foram presos e um deles ficou ferido durante um tiroteio com policiais militares no Morro do Juramentinho, na Zona Norte do Rio, neste domingo. Segundo a PM, a dupla atacou uma equipe do 3º BPM (Méier) que fazia patrulhamento na Rua Campos Florido, no Engenho da Rainha. O homem baleado foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



A ocorrência segue em andamento e é parte da ocupação da Polícia Militar no Juramento , em Vicente de Carvalho, e do Juramentinho. Desde o início da semana, a região é palco de um confronto entre facções rivais. Traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) do Morro da Serrinha, em Madureira, tentaram invadir o Juramento, dominado pelo Comando Vermelho (CV). Desde a última quinta-feira (8), a PM reforçou o policiamento no local.