Padre Marcelo Rossi, Padre Omar e Padre Jorjão celebram Santa Missa no Cristo RedentorDivulgação/ TV Globo

Publicado 10/10/2021 13:39

Rio - Na manhã desse domingo, foi celebrada a Santa Missa em homenagem ao aniversário do Cristo Redentor, que completa 90 anos na terça-feira (12), aos pés do monumento. A celebração foi conduzida pelo Padre Marcelo Rossi e Padre Omar, atual reitor do santuário, as 6h da manhã de hoje. O Padre Jorjão da Igreja Nossa Senhora da Paz também marcou presença na celebração.

A grande celebração começa na manhã do dia 12 de outubro, no Santuário Cristo Redentor, data que marca o aniversário do monumento símbolo do Brasil e o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. De manhã acontece a Santa Missa em Ação de Graças pelos 90 Anos do Cristo Redentor e em honra à mãe de Jesus.

No evento também vai ter o lançamento da Medalha Comemorativa e de selos postais que celebram a data. E a festa vai ser mais que especial. A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, vai fazer um sobrevoo pelo monumento, ao som da Banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Ao final da missa celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, paraquedistas do Exército Brasileiro vão saltar bem ao lado do símbolo do Brasil. Toda a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Santuário Cristo Redentor no YouTube (youtube.com/cristoredentoroficial).

As comemorações continuaram até dia 16 de outubro, das 9h às 16h, com diversos serviços para a população na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vão ser oferecidos diversos serviços gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social. Entre os serviços sociais que estarão disponíveis na Catedral haverá orientação de saúde preventiva, atendimento médico com exames; acolhimento; serviços de higiene pessoal e de beleza; oferecimento de cursos para diversas áreas, orientação vocacional, banco de talentos com encaminhamento ao mercado de trabalho; oficinas de capacitação, empreendedorismo social; conscientização sobre doação de sangue e atendimento a mulheres vítimas de violência. Também haverá palestras e exposição de projetos ambientais. As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).