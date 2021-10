Sargento estava na Polícia Militar há 15 anos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/10/2021 19:28 | Atualizado 08/10/2021 19:45

Rio - Um policial militar morreu na tarde desta sexta-feira (8) durante um confronto com criminosos, no bairro de Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio, durante um policiamento do 9º BPM (Rocha Miranda), onde era lotado, pelas imediações da comunidade da Caixa D’Água e Saçu. O sargento Bruno dos Santos Barbosa, de 37 anos, estava na Polícia Militar há 15 anos. Na ação, um suspeito também foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM encontraram dois criminosos durante o patrulhamento, que atiraram contra os militares, dando início a uma troca de tiros. No confronto, um suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. O segundo homem também foi baleado, mas não resistiu e morreu. Uma parte das equipes permaneceu na região resguardando o local para a perícia da Polícia Civil e acabou sendo alvo de um segundo ataque dos bandidos.

O sargento foi atingido no ataque e socorrido também ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Ainda segundo a PM, o policiamento foi reforçado e os militares realizam ações de varredura em busca dos envolvidos na morte de Bruno. Em nota, a PM informou que está prestando toda a assistência à família do sargento. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do policial militar.