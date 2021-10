Cartaz do Portal dos Procurados - Divulgação

Publicado 08/10/2021 22:03 | Atualizado 08/10/2021 22:04

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações do Núcleo de Investigação de Morte de Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (NIMP), para obter informações que possam levar aos criminosos que assassinaram o militar Bruno dos Santos Barbosa, de 38 anos, no bairro de Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Ri o. O sargento estava na Polícia Militar há 15 anos. Na ação, um suspeito também foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 9º BPM encontraram dois criminosos durante o patrulhamento, que atiraram contra os militares, dando início a uma troca de tiros. No confronto, um suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. O segundo homem também foi baleado, mas não resistiu e morreu. Uma parte das equipes permaneceu na região resguardando o local para a perícia da Polícia Civil e acabou sendo alvo de um segundo ataque dos bandidos.

O sargento foi atingido no ataque e socorrido também ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Ainda segundo a PM, o policiamento foi reforçado e os militares realizam ações de varredura em busca dos envolvidos na morte de Bruno. Em nota, a PM informou que está prestando toda a assistência à família do sargento. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do policial.



Com a morte do sargento Bruno, chega a 63 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021. Sendo 47 da Polícia Militar, quatro da Polícia Civil, três agentes penitenciários, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, dois da Guarda Municipal, um do Degase, um sargento da reserva do Exército Brasileiro, um do Corpo de Bombeiros e um policial militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



A maioria dos policiais mortos de forma violenta no estado do Rio, por ações de traficantes, estavam lotados em unidades operacionais. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos criminosos, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal.