Diversos atos contra a violência no Jacarezinho foram feitos no Rio - Daniel Castelo Branco

Publicado 08/10/2021 21:05 | Atualizado 08/10/2021 22:54





Os policiais já foram ouvidos na sede do MPRJ, no Centro da cidade. De acordo com a força-tarefa, 24 agentes estatais aparecem nas ocorrências com morte do dia da operação. O Ministério Público procurou por moradores da comunidade que pudessem ajudar a esclarecer o que aconteceu na ocasião. Até esta sexta-feira, foram ouvidas 44 testemunhas. Rio - A força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), criada para apurar as 28 mortes durante a ação mais letal da história do estado, na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, em 6 de maio deste ano, investiga quatro policiais civis que participaram da ação e a justificativa de legítima defesa dada em diferentes registros de ocorrência.Os policiais já foram ouvidos na sede do MPRJ, no Centro da cidade. De acordo com a força-tarefa, 24 agentes estatais aparecem nas ocorrências com morte do dia da operação. O Ministério Público procurou por moradores da comunidade que pudessem ajudar a esclarecer o que aconteceu na ocasião. Até esta sexta-feira, foram ouvidas 44 testemunhas.

Em nota, O MPRJ informou que "os Procedimentos de Investigação Criminal em tramitação no MPRJ têm o objetivo de apurar os homicídios ocorridos e quaisquer outros delitos durante a operação. A investigação apura as condições em que os policiais atiraram e provocaram as mortes, para concluir se eram situações de legítima defesa ou se houve execução no local. Em relação à fraude processual, é apurado se as vítimas foram carregadas ainda com vida ou se já estavam mortas, tendo sido retiradas com o intuito de desfazer o local do crime".