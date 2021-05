Policiais civis fizeram uma operaçao na favela do Jacarezinho, na Zona Norte, na manha de hoje Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 21:10

Rio - Jornais de diversas partes do mundo destacaram a operação mais letal da Polícia Civil que aconteceu nesta quinta-feira na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Na Inglaterra, por exemplo, o jornal The Guardian chamou a atenção para as fotos do local, que mostrava sangue e balas cravejadas nos muros. "At least 25 killed in city’s deadliest police raid on favela — Pelo menos 25 mortos na operação policial mais mortal da cidade na favela", dizia a chamada do jornal.

Já o New York Times, dos Estados Unidos, citou as falas de ativistas de Direitos Humanos e a imprensa, que afirmaram que a operação foi a recordista de mortes. "Policiais e ativistas de direitos humanos consideraram a operação de quinta-feira em um distrito controlado por traficantes de drogas a mais letal da história da cidade".

Publicidade

O jornal americano lembrou também que na ação, dois passageiros ficaram feridos enquanto estavam dentro do metrô, na estação Triagem.

Já a rede BBC afirmou que o Rio de Janeiro é um dos estados mais violentos do Brasil. Disse ainda que vastas áreas estão sob o controle de criminosos, muitos deles ligados a poderosas gangues do narcotráfico.

Publicidade

Por fim, citou que o Rio é a cidade com maior percentual de moradores de favelas no Brasil - 22%. "É uma população de 1,3 milhões, 70% dos quais são negros."