Vacinação contra a covid-19 no Palácio do CateteFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 10/10/2021 12:07 | Atualizado 10/10/2021 12:45

Rio - O calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio continua nesta segunda-feira (11), apesar do feriadão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), idosos de 71 anos ou mais vão receber a dose de reforço nesta véspera de feriado. Na terça-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não haverá vacinação. A imunização contra a covid-19 no município retorna normalmente na quarta-feira (13), com dose de reforço para idosos de 70 anos ou mais, além de profissionais de saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro.

De acordo com informações da SMS, as pessoas com segunda dose agendada para a terça-feira deverão se vacinar na segunda ou na quarta-feira. O intervalo mínimo entre a aplicação da segunda dose ou dose única e a dose de reforço é de três meses para idosos e 28 dias para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Com o fim do calendário por idade, até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando também a primeira dose da vacina contra a covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.

"Os centros municipais de saúde, clínicas da família e centros de atenção psicossocial tipo II funcionarão das 7h às 12h durante o ponto facultativo do dia 11 de outubro. No feriado do dia 12 as unidades de Atenção Primária não funcionarão", informou a pasta.

Também poderão receber a segunda dose pessoas com 40 anos ou mais que tomaram Pfizer no município do Rio. A intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias ou mais.



Confira o calendário de vacinação desta semana:

Segunda-feira (11) - pessoas de 71 anos ou mais

Quarta-feira (13) - pessoas de 70 anos ou mais

Quinta-feira (14) - pessoas de 69 anos ou mais

Sexta-feira (15) - pessoas de 68 anos ou mais

Sábado (16) - pessoas de 67 anos ou mais

Eventos-teste na cidade durante o feriadão

Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa), autorizou sete eventos-testes para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. No sábado, aconteceram quatro eventos-testes, são eles: festa no Parque dos Atletas, abertura de um festival de rock no Centro do Rio, jogo do Fluminense no Maracanã, festa no Jockey Club. Neste domingo, acontece o segundo dia do festival e mais uma festa no Jockey Club.

Na segunda-feira, acontecem um casamento no Copacabana Palace, uma festa no Alto da Boa vista, mais um dia de festival do rock uma festa na Marina da Glória. No dia que é celebrado a padroeira do Brasil, a cidade não receberá nenhum evento.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA) informou que, como evento-teste, o festival foi autorizado nos moldes do protocolo sanitário apresentado, que inclui obrigatoriedade de teste negativo para covid-19 feito 48 horas antes do evento e comprovação vacinal.

"Por se tratar de um evento controlado, com todos os presentes (público e força de trabalho) testados e vacinados, não se faz necessário o uso obrigatório de máscara e o distanciamento. Essa liberação é exclusiva para eventos-teste, com rigoroso protocolo sanitário. O público estimado é de mil a 5 mil pessoas", informou a SMS.

Após o evento, segundo a pasta, o organizador enviará a base de dados de todos os que estiveram na festa (todos eles previamente testados negativos para covid-19), que serão monitorados pela SMS pelo prazo de 14 dias.