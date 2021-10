Interna teria sido vítima de abuso sexual praticado por um policial penal no presídio de Benfica - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 10/10/2021 13:16

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, neste domingo (10), que a corregedoria da pasta irá apurar o caso de uma interna que teria sido vítima de abuso sexual praticado por um policial penal, neste sábado (9), no presídio José Frederico Marques, em Benfica. O homem, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro, com pena de 6 a 10 anos de prisão.

Segundo a Seap, uma policial penal feminina, que estava no plantão da mesma unidade, soube do ocorrido e avisou a direção do presídio, que determinou a apresentação dos envolvidos na delegacia da área.

"Devido a gravidade dos fatos, além de solicitar celeridade nas investigações da Corregedoria, o secretário da pasta, Fernando Veloso, determinou a criação de um grupo de trabalho para identificação das fragilidades no acautelamento das internas na unidade visando a adoção das medidas necessárias", informou a pasta.

O grupo de trabalho terá a participação de membros da Coordenação de unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBTQI+ (Cofemci), Corregedoria, Ouvidoria, Subsecretaria de Gestão Operacional e Subsecretaria de Tratamento Penitenciário.