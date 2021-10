Portal dos Procurados faz postagem confirmando a morte do traficante Piranha do Castelar - Redes sociais

Segundo a Polícia Civil, os líderes do CV em liberdade, Abelha e Edgard Alves de Andrade, além de outros integrantes da cúpula que estão presos, ordenaram que Piranha fosse até o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento e morte de Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12. Rio - O Portal dos Procurados confirmou a morte de um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos três meninos de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o traficante José Carlos dos Prazeres Silva, conhecido como Piranha do Castelar. Em uma postagem no Twitter, realizada no início da tarde deste domingo, o portal ainda afirma que Piranha teve o corpo esquartejado, a mando de Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha, integrante da cúpula do Comando Vermelho (CV).A informação de que o criminoso da Baixada foi condenado a morte no tribunal do tráfico começou a circular das redes sociais, por volta das 16h40 de sábado. Em uma publicação, uma página chega a publicar que Piranha teve o corpo cortado no Campo da Ordem, localizado na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha.Segundo a Polícia Civil, os líderes do CV em liberdade, Abelha e Edgard Alves de Andrade, além de outros integrantes da cúpula que estão presos, ordenaram que Piranha fosse até o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento e morte de Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12.

Após uma longa sessão de tortura, comandada por Doca e Abelha, Piranha teria sido morto por volta das 16h deste sábado. Ele era foragido da justiça e o Portal dos Procurados oferecia recompensa de R$ 1 mil para quem ajudasse a polícia com informações que levassem a sua prisão.

Cúpula do CV faz investigação interna sobre desaparecimento das crianças



De acordo com informações policiais, a cúpula da facção estaria fazendo uma espécie de inquisição para descobrir quem foram os responsáveis pelo crime bárbaro, cometido em dezembro de 2020.



Piranha teria sido, pelo menos, o quarto traficante do Castelar a ser condenado a morte no tribunal do tráfico do CV, só por conta do desaparecimento das crianças.



O primeiro criminoso a ser morto por ordem da cúpula, teria sido Wiler Castro da Silva, conhecido como Stala, de 35 anos. Ele também era gerente do tráfico na comunidade de Belford Roxo e investigado pelo desaparecimento dos meninos.



Outros dois envolvidos com a criminalidade no Castelar que foram condenados a morte no tribunal do CV, foram Farol e Tia Paula. Todos foram executados no Complexo da Penha após serem torturados.



Segundo a polícia, as agressões seriam uma tentativa da cúpula em fazer com que os suspeitos contassem quem foram todos os envolvidos no crime bárbaro contra os três meninos. Acredita-se que mais traficantes também já tenham sido assassinados. Entretanto, até o momento, nenhum corpo foi encontrado.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ainda faz buscas para tentar localizar os corpos das crianças.