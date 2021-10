Material apreendido no Chapadão, em Costa Barros - Divulgação

Publicado 08/10/2021 17:44 | Atualizado 08/10/2021 17:49

Rio - Policiais militares apreenderam, nesta sexta-feira, uma grande quantidade de drogas no Complexo de Comunidades do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. A ação teve o apoio de equipes do Comando de Operações Especiais (COE) – através de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) – e do 41º BPM (Irajá).

Segundo a Polícia Militar, durante as incursões, os cães do BAC atentaram às equipes sobre a presença de drogas em dois pontos distintos. Em um deles, foram encontrados diversos entorpecentes a serem contabilizados e farto material para embalo.

Posteriormente, policiais do Bope apreenderam as drogas, incluindo diversos tabletes de maconha, trouxinhas de cocaína, frascos de lança-perfume e material para embalo. Também foram apreendidos quatro carregadores de pistolas.