PM ocupa pelo segundo dia seguido as comunidades do Complexo do Chapadão, na Pavuna Divulgação

Publicado 09/10/2021 12:58 | Atualizado 09/10/2021 12:59

Rio - Um dia após a operação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, a Polícia Militar voltou a ocupar o Complexo do Chapadão, na Pavuna , Zona Norte do Rio. Moradores da região relataram nas redes sociais que viaturas da polícia estão baseadas nos principais pontos de acesso à comunidade, desde o início da manhã deste sábado (9).

Em nota, a Secretaria Estadual da PM disse que equipes do Comando de Operações Especiais (COE), que compõe o Batalhão de Operações Especiais (Bope), o Batalhão de Ações com Cães (Bac), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e o Grupamento Aero Móvel (Gam) realizam a operação deste sábado com auxilio dos batalhões da região.

Ainda segundo a PM, a operação no Chapadão é resultado do trabalho do serviço de inteligência que identificou que traficantes do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, teriam buscado refúgio na comunidade, após a operação policial durante esta semana.

Até o momento houve apreensão de drogas e armas, mas sem registro de prisões. Todo material apreendido está sendo apresentado na 39ª DP (Pavuna).

Baleado na estação do trem

A Polícia Civil tenta descobrir de onde partiu o tiro que atingiu um homem na estação do trem, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Pavuna.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 9ºBPM (Rocha Miranda) foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, onde um homem foi atendido, vítima de disparos de arma de fogo. A identidade da vítima não foi revelada.

A estação de Costa Barros fica nas proximidades do Complexo do Chapadão, mas a possibilidade de que o tiro tenha partido de dentro da comunidade foi descartada.

Testemunha relataram que a vítima discutiu com um criminoso da região e foi baleada.