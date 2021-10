Cartaz do Portal dos Procurados - Divulgação

Cartaz do Portal dos ProcuradosDivulgação

Publicado 09/10/2021 11:40 | Atualizado 09/10/2021 11:57

Rio - O policial militar Bruno dos Santos Barbosa, de 38 anos, será enterrado neste sábado (9) no Cemitério Nossa Senhora do Belém, conhecido como Cemitério do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O velório está marcado para começar às 16h. Familiares estiveram na parte da manhã no Instituto Médico Legal (IML) na Região Central do Rio para a liberação do corpo.

O terceiro sargento foi baleado em serviço, nesta sexta-feira (8), nas proximidades do Morro da Caixa D’Água, em Quintino, na Zona Norte do Rio. Ele morreu ao dar entrada na emergência do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9º BPM (Rocha Miranda), trocou tiros com dois homens que realizavam assaltos na Rua Pedro Reis, em Quintino. Os dois criminosos ficaram feridos na troca de tiros. Um deles acabou morrendo.

Após o confronto, os policiais isolaram a área para a chegada da Polícia Civil. No momento em que os policiais faziam o isolamento do local para a perícia, foram alvos de traficantes armados que estavam na parte alta do Morro da Caixa D’água, e o sargento Bruno acabou sendo atingido próximo a axila.

Na sexta-feira (8), o Portal dos Procurados lançou cartaz para ajudar a polícia nas investigações e na identificação e prisão dos responsáveis pela morte do policial. A recompensa é de R$ 5 mil para quem der informações sobre o paradeiro dos assassinos.

Com a morte do PM Bruno, chega a sessenta e três o número de agentes de segurança mortos em 2021 no Rio. Sendo quarenta e sete da PM, quatro da Polícia Civil, três agentes penitenciários, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, dois da Guarda Municipal, um do Degase, um Sargento da Reserva do EB, um Bombeiro e um Policial Militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



A maioria dos policiais mortos de forma violenta no estado do Rio de Janeiro, por ações de traficantes, estavam lotados em unidades operacionais.

Segundo a Polícia Militar, o terceiro sargento iria completar 15 anos na corporação no mês de outubro.