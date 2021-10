Na segunda-feira (11) todos os postos de vacinação funcionarão normalmente e na terça-feira (12), feriado, todos estarão fechados. - Divulgação

Na segunda-feira (11) todos os postos de vacinação funcionarão normalmente e na terça-feira (12), feriado, todos estarão fechados.Divulgação

Publicado 09/10/2021 10:06 | Atualizado 09/10/2021 16:10

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vacinou, neste sábado, todos as pessoas a partir de 12 anos com a primeira dose e idosos com 71 anos ou mais com a dose de reforço. Os trabalhadores da saúde e profissionais da saúde também podem receber a dose extra da vacina. A aplicação da segunda dose para aqueles que tem data marcada segue normalmente.

fotogaleria

Até o momento, a Prefeitura do Rio já imunizou 5.647.805 cariocas com pelo menos uma dose do imunizante contra covid-19. Destes, 3.776.518 já tomaram as duas da vacina e 139.869 com dose única. O número de pessoas adultas completamente imunizadas representa 74,2% da população da cidade. Quando avaliado o número de pessoas com pelo menos uma dose, o número atinge a marca de 99,8% dos adultos.

A aposentada Maria José de Lima, 72 anos, falou sobre a importância da dose de reforço para os idosos. "A gente fica mais segura, né? Essa terceira dose veio para reforçar a nossa proteção", comentou a idosa, que recebeu a dose extra do imunizante na manhã deste sábado, no Palácio do Catete.

A opinião é a mesma do psicólogo, José Silveira Passos, de 72, que pontuou sobre o triste cenário daqueles que não sobreviveram. "Depois que começaram a abastecer realmente o povo com a vacina, o cenário começou a mudar. Embora ainda estejamos em um patamar elevado, completando as 600 mil vidas ceifadas que talvez poderiam ser evitadas", disse.

A argentina Maria Júlia, de 35 anos, lembrou do tempo dentro de casa e da tristeza pelos mortos em decorrência da covid-19. "Eu fiquei muito tempo na minha casa, no ano passado. Eu via a televisão, via a quantidade de pessoas morrendo e ficava triste com tudo isso. Por isso acho importante esse momento de conscientização pela imunização", ressaltou.

Prefeitura vai vacinar com dose de reforço idosos de 71 a 67 anos, na próxima semana. Confira o calendário Divulgação

Segundo o painel da Prefeitura do Rio, 330.156 idosos já receberam a dose de reforço. Nesta semana, o calendário irá acelerar a aplicação e vai englobar pessoas de 71 anos ou mais, na segunda, 70 anos, na quarta, 69, na quinta, 68, na sexta, e 67 anos, no sábado. Na terça-feira (12), feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, os postos não funcionarão. Em todas as datas, também poderão se vacinar os profissionais de saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro.

Nesta sexta-feira, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, disse que o Rio registrou o menor número de internações desde março de 2020, quando se iniciou a pandemia causada pelo novo coronavírus. De acordo com o médico, a cidade tinha à noite 295 pessoas em internação tratando o vírus. Outro número positivo foi dado pela Secretaria de Estado de Saúde, que apontou 37 pedidos de internação para pacientes com Covid-19.