Publicado 09/10/2021 10:08

Rio - Neste sábado o Rio de Janeiro amanheceu chuvoso e o tempo instável seguirá pela cidade até terça-feira (12), com possibilidade de chuva fraca a moderada durante todos os dias do feriadão de Nossa Senhora de Aparecida. Segundo o Climatempo, por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano, as instabilidades ganham força de sábado para domingo (10), o que poderá provocar temporais e baixa temperatura.

A previsão é de 90% de chance de chuva a qualquer hora do dia com ventos fracos a moderados para esse sábado. Os termômetros ficarão entre 18º C e 23º C. No domingo, o tempo se mantém frio, há possibilidade de tempestades com raios e ventania, com mínima de 16º C e máxima de 22º C.

Na segunda-feira (11), também há chance de chuvas fortes, com ventos moderados. Apenas na terça-feira (12) o sol começa a aparecer, mas ainda com muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.