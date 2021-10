PRF prende homem com 15 quilos de cloridrato de cocaína - Divulgação/PRF

PRF prende homem com 15 quilos de cloridrato de cocaínaDivulgação/PRF

Publicado 09/10/2021 08:28 | Atualizado 09/10/2021 15:01

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta sexta-feira e sábado, 420 quilos de cocaína em duas ações na Rodovia Presidente Dutra. Na primeira, em Piraí, no interior do Rio, ainda durante a madrugada, 405 quilos de cloridrato de cocaína foram encontrados em um fundo falso do semirreboque de uma carreta. Na segunda apreensão, um homem foi encontrado com 15 quilos de cloridrato de cocaína escondidos dentro de um carro.

As ações fazem parte da Operação Égide e ocorreram na BR-116, na altura do KM-163, Via Dutra, na chegada à cidade do Rio de Janeiro. Na apreensão dos 405 quilos de cloridrato de cocaína, os agentes perceberam que o motorista de uma carreta Mercedes Benz, com placas de São José dos Campos, São Paulo, que passava na BR-116, aumentou a velocidade subitamente ao ver a viatura da PRF.

Os policiais passaram então a acompanhar o caminhão com o intuito de abordá-lo, mas o motorista jogou o carreta para o acostamento e pulou do veículo ainda em movimento, correndo para dentro de uma mata nas adjacências da rodovia, deixando cair do bolso dele a carteira com os documentos.

Ao se aproximarem da cabine, os agentes notaram que ela estava vazia.

Na sequência, os policiais fizeram uma busca no semirreboque, onde encontraram um fundo falso, e dentro dele havia uma grande quantidade de tabletes de cloridrato de cocaína, somando cerca de 405 quilos do ilícito. A carga provavelmente seria levada para abastecer o tráfico de drogas no Rio. A apreensão renderia 72,9 milhões de reais ao crime organizado.

Os policiais fizeram buscas na região, mas até momento o traficante, de 44 anos, ainda não foi encontrado. As buscas ao homem seguem em andamento. O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à polícia judiciária federal no Rio de Janeiro.

15 quilos apreendidos

Na tarde deste sábado, os policiais encontraram 15 quilos de cocaína escondidos dentro de um carro. O motorista, de 30 anos, é de Cuiabá e viajava com a mulher, de 29 anos, e duas filhas, de 9 e 6 anos.

Segundo a PRF, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Toyota Corola de cor prata na rodovia. "Ao solicitarem a documentação do motorista, ele se mostrou extremamente nervoso, e ao ser indagado pelos agentes da PRF o homem deu respostas incoerentes, levantando suspeitas para uma fiscalização minuciosa", disse a corporação.

Com o apoio dos cães farejadores, os policiais localizaram 15 tabletes de cloridrato de cocaína ocultos dentro do veículo. De acordo com a PRF, a droga tem alto grau de pureza, e a apreensão representa um prejuízo de cerca de R$ 2,7 milhões ao crime organizado.

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal, com a droga e o veículo apreendidos. A mulher foi ouvida e liberada para cuidar das crianças.

A Operação Égide, iniciada no dia 1º de outubro, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.