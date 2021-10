Agentes da PRF durante abordagem da Operação Égide - Divulgação

Publicado 08/10/2021 08:21

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um criminoso e recuperou um veículo roubado com placas clonadas, na noite desta quinta-feira (07), em uma abordagem na BR-116, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem estava com a esposa e um filho menor de idade na hora da prisão.

A ação é parte da operação Égide, voltada para o combate ao crime nas rodovias federais. Agentes realizavam policiamento ostensivo quando abordaram um Honda/HR-V. O condutor estava com a esposa e o filho, uma criança de 11 anos.

Ainda dentro do automóvel o motorista disse aos policiais que estava com duas armas dentro do veículo. Os agentes então verificaram que havia uma arma no console e outra no porta-objetos da porta do motorista. As duas armas estavam carregadas e prontas para uso.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o homem já possuía antecedentes por roubo, uso de documento falso, organização criminosa, entre outros, e que o carro havia sido roubado em dezembro de 2015 em Campo Grande/RJ.

O criminoso disse aos policiais que havia comprado o carro em Minas Gerais há 5 anos. Ele foi preso em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado à polícia judiciária local. O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário.